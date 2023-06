A Concorezzo inaugurata la seconda Casetta dell'acqua di BrianzAcque

A Concorezzo è stata inaugurata questa mattina, giovedì 15 giugno 2023, la seconda Casetta dell'acqua targata BrianzAcque. Il nuovo chiosco, che fa il paio con quello posizionato in via Aldo Moro, è stato allestito in via Adda, a pochi metri di distanza dal farmer's market settimanale della Coldiretti. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, l'assessore all'Ambiente Silvia Pilati, il Presidente e Amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci e il suo vice Gilberto Celletti.

Posizione strategica

A Concorezzo è stata inaugurata la Casetta dell’acqua in via Adda. Il nuovo chiosco si trova in una posizione strategica, proprio nell’area del mercato settimanale del giovedì della Coldiretti, in una zona con un grande parcheggio e molto popolata. Tanti i cittadini presenti al taglio del nastro della struttura (la 92esima sul territorio), desiderosi di assaggiare la "nuova" acqua erogata dalla Casetta.

"Siamo molto felici di essere qui per questa inaugurazione - ha commentato l'assessore all'Ambiente Silvia Pilati - Ringrazio i tecnici di BrianzAcque per il lavoro svolto. Sicuramente si tratta di qualcosa di molto importante per la nostra comunità".

Molto soddisfatto anche il presidente e Amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci, che ha sottolineato l'importanza di posizionare il nuovo chiosco proprio vicino alla mercato agricolo di Coldiretti. Un mercato che tutti i giovedì chiama a raccolta tanti concorezzesi (ma non solo) nel parcheggio di via Adda.

"Acqua a chilometro 0 con prodotti della terra a chilometro 0 rappresentano un’accoppiata riuscitissima per questa nostra 92esima Casetta sul territorio brianzolo che va a raddoppiare la dotazione di chioschi presenti in città - ha dichiarato Boerci - In questi ultimi tempi, stiamo registrando consumi sempre più elevati. Da qui, la scelta di continuare ad implementare la dotazione di strutture di distribuzione d’acqua pubblica nell’ambito del territorio di Monza e Brianza quali autentici presidi di sostenibilità".

La soddisfazione del sindaco Mauro Capitanio

Dopo i complimenti e i ringraziamenti di rito rivolti a BrianzAcque, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha commentato con grande soddisfazione l'installazione della nuova Casetta dell'acqua.

"La Casetta dell’acqua in via Adda rappresenta una risposta alle esigenze di un quartiere popolato come questo - ha affermato il primo cittadino - Il lavoro non è finito in quanto sono in fase di completamento i lavori per la terza Casetta che sarà operativa a stretto giro in via Zincone. Le Casette dell’acqua rappresentano un’opportunità importante dal punto di vista della sostenibilità ambientale dato che contribuiscono a ridurre il consumo di bottiglie di plastica monouso e ad abbattere l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto e allo smaltimento di contenitori e packaging. L’invito che rivolgo a tutti i concorezzesi è dunque quello di utilizzare questi distributori che stiamo rendendo disponibili nei diversi quartieri di Concorezzo".

I dati incoraggianti di via Aldo Moro

Installata a fine dicembre 2021, la casetta dell’acqua in via Aldo Moro ha distribuito 274.187 litri d’acqua. Il tipo di acqua più richiesto è quello "gassata fredda". I rifornimenti alla casetta hanno permesso di evitare la produzione e lo smaltimento di 182.791 bottiglie di plastica da 1,5 litri con la

mancata emissione di anidride carbonica pari a 27.419 kg. Il self service idrico di via Adda, così come quello di via Aldo Moro è sempre in funzione, 24 ore su

24, 365 giorni all’anno ed eroga acqua liscia e gasata. La risorsa idrica distribuita è la stessa a km.0 che esce dal rubinetto attraverso la rete dell’acquedotto, affinata da un sistema mirato di filtraggio così da renderla più gradevole al palato, senza comprometterne le preziose caratteristiche chimico-fisiche. Un’acqua buona e più che sicura perché controllata da rigorose e frequenti analisi eseguite dai laboratori "accreditati" di BrianzAcque. Il servizio, al momento, è gratuito ma occorre essere in possesso della tessera che può essere acquistata al totem posizionato a piano terra del Comune. La tessera ha un costo di 3 euro cad. In caso di non funzionamento, è possibile usufruire di qualsiasi altro totem presente sul territorio.