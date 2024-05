A Concorezzo inaugurata una panchina dedicata al mitico Gatto Panceri. L'opera d'arte è stata posizionata in Villa Zoja, proprio nel luogo dove il cantante ha scritto una delle sue canzoni più amate.

L'omaggio della "sua" Concorezzo

In tantissimi sabato pomeriggio hanno voluto presenziare all'inaugurazione della panchina, omaggio dell'Amministrazione comunale concorezzese al noto cantante. Fans e curiosi non si sono lasciati sfuggire l'occasione di incontrare da vicino il "mitico" Gatto, come sempre molto disponibile per foto, selfie e autografi. Momento clou del pomeriggio è stato ovviamente l'inaugurazione della panchina dedicata al cantante e posizionata in Villa Zoja, proprio nel punto dove nel 1991 il cantautore concorezzese ha scritto il testo e le musiche di "Un qualunque posto". Proprio una parte del testo è stato scritto sulla panchina stessa.

"Siamo molto felici di poter omaggiare Gatto Panceri con questa panchina - ha spiegato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Abbiamo voluto realizzare qualcosa che rimanesse nel tempo. Ricordo poi che sabato 25 maggio, sempre in Villa Zoja, ci sarà un concerto evento, in cui Gatto proporrà alcuni dei suoi successi più famosi e alcuni nuovi brani".

"Inseguite sempre i vostri sogni"

Grande l'emozione dal cantautore concorezzese, che ha ricordato i pomeriggi trascorsi in Villa Zoja in età giovanile e invitato i ragazzi a inseguire i propri sogni, senza mai perdersi d'animo.

"Quand'ero seduto qui a scrivere questa canzone non mi sarei immaginato di raggiungere il successo e di realizzare una carriera come la mia - ha spiegato Gatto - Eppure ce l'ho fatta ed è bellissimo ricevere un omaggio del genere da parte dell'Amministrazione comunale, che ringrazio di cuore. Ne approfitto per dire a tutti i giovani, e anche ai meno giovani, di continuare a inseguire i propri sogni, così come ho fatto io".