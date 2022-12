A Concorezzo la foto scattata dal sindaco diventa un puzzle da regalare a Natale

Uno scorcio da cartolina di Concorezzo diventa un puzzle da regalare a Natale. Bella iniziativa di Amministrazione comunale, Associazione commercianti e Alpini, che hanno trasformato in puzzle una foto scattata dal sindaco Mauro Capitanio.

Dopo la polenta ecco il puzzle

Tornano i regali di Natale a sfondo benefico "Made in Concorezzo". Dopo la polenta "Nostrana" del 2021, per il Natale 2022 il Comune lancia il puzzle “Una finestra su Concorezzo”. Si tratta di un puzzle, appunto di 540 pezzi che raffigura uno scorcio della città addobbata con le luminarie natalizie. La foto è stata fatta lo scorso anno dal sindaco proprio in Comune, dal balcone dell’ultimo piano del Municipio. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e vede la collaborazione dell’associazione commercianti e degli Alpini. Saranno proprio gli Alpini, come lo scorso anno con la polenta, a gestire la vendita del puzzle. Il primo appuntamento per poter acquistare "Una finestra su Concorezzo" è per domani, giovedì 8 dicembre 2022, dalle 14.30 in via Libertà, all’ingresso di piazza della Pace. Gli Alpini saranno presenti con il Vin brulè e con un banco per la vendita del puzzle. Il ricavato verrà utilizzato per lo Spazio Locale Giovani. I ragazzi che prenderanno parte al progetto decideranno insieme agli educatori come investire i fondi per allestire lo spazio dedicato in Villa Zoia. Il costo del puzzle è di 10 euro.

"Beneficenza attraverso la bellezza della nostra città"

"Anche per questo Natale abbiamo voluto organizzare un’iniziativa che abbiamo definito “made in Concorezzo” dato che la foto è stata scattata proprio in Comune- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio - Grazie a questo puzzle contribuiremo sia a raccogliere fondi per il nostro Spazio Locale Giovani, sia a comunicare il nome e la bellezza della nostra città. Regalare il puzzle “Una finestra su Concorezzo” equivale, infatti, a diffondere tra amici e parenti l’amore per il nostro paese".

Per info e per acquistare il puzzle anche dopo l’appuntamento dell’8 dicembre, è possibile contattare gli Alpini al numero 324.9888149.

