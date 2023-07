A Concorezzo nasce una rete per aiutare le famiglie in difficoltà. Importante collaborazione annunciata dall'Amministrazione comunale e realizzata tra Comune, Caritas decanale e Associazione Progetto Ospitalità.

Firmata la convenzione

E’ stata firmata questa mattina, venerdì 28 luglio 2023, la convenzione tra il Comune di Concorezzo, Caritas decanale e Associazione Progetto Ospitalità per un’iniziativa in sostegno delle famiglie fragili del territorio. Il progetto prevede l’ospitalità, all’interno di due appartamenti di proprietà della Parrocchia, di famiglie in stato di necessità economica e abitativa. Oltre all’ospitalità temporanea, i nuclei famigliari verranno sostenuti con una forma di tutoraggio leggero in rete con i tre firmatari della convenzione. Il progetto prenderà avvio nel mese di settembre.

"Un aiuto concreto per le nostre famiglie"