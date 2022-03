A Concorezzo nominata per la prima volta la Commissione Paesaggio: ecco di cosa si occuperà

Edilizia

Avrà il compito di esprimere pareri rispetto a procedimenti di autorizzazioni paesaggistiche, interventi di arredo urbano, piani attuativi, interventi edilizi nel centro storico.

A Concorezzo nominata per la prima volta la Commissione Paesaggio

E' la Commissione Paesaggio nominata per la prima volta in Comune a Concorezzo e composta da tecnici di alto spessore che, a titolo gratuito, hanno accolto l'invito a mettersi a disposizione della comunità.

A farne parte cinque professionisti del settore urbanistico della Brianza che nelle scorse settimane hanno presentato la candidatura. La Commissione Paesaggio rappresenta una novità per il Comune di Concorezzo, introdotta dal nuovo regolamento edilizio entrato in vigore lo scorso 10 febbraio.

Il nuovo organo tecnico-consultivo, come detto, avrà competenza in merito all'espressione dei pareri obbligatori previsti dalle leggi nazionali e regionali rispetto a procedimenti di autorizzazioni paesaggistiche. Inoltre esprimerà pareri per gli interventi di arredo urbano, piani attuativi, interventi edilizi nel centro storico quando è prevista una modifica dell'aspetto esteriore degli edifici che si affacciano sulla via pubblica, compreso la posa di insegne e scritte pubblicitarie.

Chi sono i membri della Commissione

I tecnici che sono stati nominati dalla commissione di valutazione comunale sono l’arch. Eliano Adolfo Dario Sironi, l’arch. Fabrizio Guccione, l’arch. Barbara Magni, l’arch. Valerio Tolve e l’arch. Stefano Perego.

“La neonata commissione paesaggio è formata da tecnici di alto spessore professionale che hanno accolto l’invito del Comune a mettersi a disposizione della comunità a titolo gratuito - ha commentato l’assessore al Territorio Silvia Pilati-. A loro va quindi un sincero ringraziamento per la collaborazione e per aver subito raccolto il nostro invito. Siamo certi che, anche grazie al loro contributo professionale, potremo continuare a valorizzare la nostra città con interventi strutturati e coerenti a livello culturale e artistico”.

Disciplinato il piano colore

Oltre alla commissione paesaggio, è stato disciplinato, attraverso articoli dedicati nel regolamento edilizio, il piano colore, uno strumento che potrà regolare gli interventi sulla colorazione di facciate esterne che guardano verso vie o piazze e quelli relativi a cortili interni e muri di cinta. L’obiettivo di questo nuovo strumento redatto dall’Ufficio Urbanistica, è quello di tutelare, conservare e riqualificare il patrimonio edilizio della città valorizzando l’architettura degli elementi dell’ambiente urbano.