I lavori partono nei prossimi mesi

Il Parco Scaccabarozzi, per tutti “il Buron”, cambia veste. Ecco quali sono gli interventi in programma.

Nei prossimi mesi, a Concorezzo, partirà un importante intervento di riqualificazione del Buron che prevede il rifacimento degli accessi, nuovi giochi inclusivi e un campo polivalente per giocare a basket e anche a pallavolo accessibile e immerso nel verde.

A Concorezzo presto al via la riqualificazione del Parco: i lavori

Nel dettaglio, l’area individuata per i lavori del campo è tra il canneto e l’area giochi all’ingresso di via Ozanam. L’intervento sarà realizzato con un manto sintetico impermeabile, avrà dimensioni esterne di 19 x 32 metri ed i campi da basket e pallavolo avranno dimensioni regolamentari.

Sarà possibile giocare a pallavolo previo montaggio delle strutture per il sostegno della rete removibile.

Oltre al campo, verrà costruito anche un nuovo vialetto in masselli autobloccanti che collegherà l’ingresso di via Verdi con quello di via Ozanam e che renderà accessibile alle carrozzine sia il campo polivalente, sia l’area giochi. Non solo. Sempre in ambito di accessibilità, l’area giochi sarà implementata con il montaggio di una nuova giostra completamente accessibile alle carrozzine. L’intervento, approvato in fase di variazione di bilancio, è già stato progettato.

L’operazione prevede un investimento di 190mila euro coperto da fondi regionali e prenderà il via a inizio estate. La fine dei lavori è prevista per settembre.

Soddisfatti sindaco e assessore

“Questo intervento rappresenta un obiettivo importante che ci eravamo prefissati proprio all’inizio del mandato elettorale e che va ad aggiungersi ai lavori fatti sempre in ambito sportivo- ha precisato il sindaco Mauro Capitanio-. In particolare mi riferisco alla pista di atletica, alla sistemazione della pista di pattinaggio e all’affidamento del centro tennis che nei mesi scorsi ha visto l'apertura dei campi da padel. Il campo da basket è una risposta concreta ai tantissimi giovani appassionati di questo sport ma sarà anche un sostegno importante per permettere alla Pallacanestro Concorezzo ASD di accedere ad una struttura regolamentare all'aria aperta”.

“Sono molto fiera delle opere che stiamo realizzando e che abbiamo realizzato sinora- ha commentato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli-. Il comune denominatore che ci accompagna dall’inizio del mandato è quello di rendere il nostro amato Borgo sempre più bello e accessibile. Nel mettere in atto la promessa fatta in campagna elettorale di realizzare un campo da basket all’aperto e con libero accesso, abbiamo pensato di renderlo davvero accessibile a tutti, da qui l’idea di inserirlo al Buron e rendere accessibile lo stesso parco davvero a tutti”.