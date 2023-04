A Concorezzo sei nuovi ulivi per ricordare le vittime della pandemia

A Concorezzo arrivano sei nuovi ulivi per tenere viva la memoria delle vittime della pandemia. Gli alberi, donati dal Cavalier Alessio Varisco, verranno piantumati all'ingresso del cimitero. La cerimonia è in programma per domani, sabato 29 aprile 2023 alle 11.

Momento molto importante per la comunità

L'annuncio è stato dato questa mattina, venerdì 28 aprile 2023, dall'Amministrazione comunale di Concorezzo. L'appuntamento è fissato per le 11 di domani e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

"Sabato 29 aprile alle 11 al Cimitero è in programma la piantumazione di sei ulivi donati da un privato cittadino in memoria delle vittime del covid", si legge nella comunicazione diramata questa mattina dall'Amministrazione comunale di Concorezzo.

Non solo gli ulivi

Non saranno solo gli ulivi a ricordare le vittime del Covid a Concorezzo. Nelle prossime settimane, infatti, il Comune deporrà una lapide proprio al cimitero in memoria delle tante persone sconfitte dalla pandemia.

"Inoltre è in fase di realizzazione una targa commemorativa per i concorezzesi deceduti durante la pandemia - continua la comunicazione dell'Amministrazione comunale di Concorezzo - Il Comune, successivamente, organizzerà una cerimonia ufficiale per ricordare le vittime del periodo covid in occasione proprio dell’installazione della targa".

Un momento sicuramente molto toccante, che vedrà il coinvolgimento dell'intera cittadinanza, delle autorità religiose e cittadine. La data verrà comunicata prossimamente.