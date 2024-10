A Concorezzo un nuovo parco polifunzionale con campo sportivo, area giochi e area cani

Nei prossimi mesi via Adda a Concorezzo sarà oggetto di un importante lavoro di riqualificazione del parco polifunzionale che comprende anche la zona della collinetta. I lavori inizieranno a fine autunno/inizio inverno e termineranno in primavera. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo campo sportivo, la riqualificazione dell’attuale area a verde e giochi e la realizzazione di una nuova area cani.

I lavori, del valore di circa 200mila euro, saranno a scomputo di oneri quindi non è previsto alcun esborso a carico del Comune.

“L’intervento in via Adda rappresenta la risposta alle richieste dei residenti circa la riqualificazione dell’area verde del quartiere- ha spiegato l’assessore all’Urbanistica e Lavori pubblici Walter Magni-. I lavori in programma consentiranno di dotare il quartiere di un’area verde recintata completamente riqualificata con nuovi giochi, con un campo sportivo polifunzionale e una nuova area cani. Si tratta di un ulteriore intervento che interesserà la zona di via Adda dopo le diverse iniziative che abbiamo sviluppato negli anni scorsi tra cui il posizionamento della casetta dell’acqua, il mercato Coldiretti Campagna Amica e la nuova rotonda su via Dante”.

Il Campo polifunzionale

A nord della pista ciclopedonale esistente, sarà realizzato un nuovo campo sportivo polifunzionale.

Il campo sarà delimitato da una recinzione dotata di cancello pedonale a doppia anta battente. L’area sarà riqualificata anche con la semina di un nuovo manto erboso, con un nuovo portabiciclette e la piantumazione di nuovi arbusti.

Area verde e giochi

L’attuale area giochi sarà riqualificata con nuovi giochi e due nuovi cancelli pedonali. In particolare l’area prevede una zona dedicata a giochi inclusivi, una a giochi per bambini piccoli (giochi a molla, scivoli, abaco e casetta) e una dedicata alle altalene. Verranno inoltre montate due nuove panchine, una fontanella, un nuovo porta biciclette e due cestini. L’area sarà chiusa durante la notte e aperta di giorno come da richieste dei residenti per potenziare la sicurezza della zona. Una modalità di gestione per evitare atti di vandalismo che in questi anni sono avvenuti soprattutto durante le ore serali e notturne. L’area verrà resa fruibile da un nuovo percorso pedonale in direzione nord-sud che sarà l’elemento di connessione tra via Adda e la pista ciclo-pedonale.

Area cani

Il progetto prevede una nuova area cani delimitata da una recinzione con un cancello pedonale. Previsto anche il posizionamento di una panchina e di un cestino.

Il nuovo dosso

I lavori in via Adda prevedono anche il posizionamento di un nuovo dosso carrabile che fungerà, oltre che da dissuasore (utile al rallentamento della viabilità in prossimità delle aree destinate ai più piccoli), anche da attraversamento pedonale di connessione tra i due lati della strada. L’intervento prevede, inoltre, il ripristino dei punti di coesione tra il nuovo attraversamento pedonale e i marciapiedi esistenti.

