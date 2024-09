È stato un bel pomeriggio culturale quello di ieri, venerdì 13 settembre, a Concorezzo.

A Concorezzo un pomeriggio culturale per ricordare i minatori sardi

Alla presenza del sindaco Mauro Capitanio e dell'assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo, il Circolo Culturale Sardegna di Monza, Concorezzo e Vimercate, ha inaugurato la mostra sui minatori di Sardegna, in particolare quelli di Buggerru che furono protagonisti di uno sciopero nel 1904 (a causa delle durissime condizioni di lavoro) e vittime di una dura repressione che causò anche quattro morti.

La mostra si potrà visitare tutti i giorni sino al 22 settembre 2024. Presente, come in tante altre inaugurazioni, Ofelia Usai che ha parlato della Miniera di rame di Gadoni Fontana Raminosa e ha letto alcune poesie dedicate ai minatori. Il Sindaco e l'assessore si sono complimentati con il Presidente del Circolo Culturale Sardegna di Monza Concorezzo e Vimercate, Salvatore Carta, per la bella mostra e anche per il raggiungimento della centesima iniziativa culturale in Brianza.

Prossimi eventi

La mostra inaugurata a Concorezzo comprende anche una sezione dedicata a Giovanni Nughes, l'inventore sardo del Dado Star che sarà ancora protagonista domani, domenica 15, alle ore 10 sempre a Concorezzo, grazie alla presenza del figlio Francesco Nughes, della moglie e del nipote Giovanni.

Il Circolo Culturale Sardo ricorda anche l'appuntamento, il 21 e il 22 settembre, con il Festival della Sardegna e il 9° Festival della Bi-Genitorialità al Parco di Villa Zoia.