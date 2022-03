Solidarietà

A Concorezzo una corsa in sostegno del popolo ucraino. L'iniziativa di solidarietà è stata organizzata dall'ultramaratoneta concorezzese Michele Zocco. Appuntamento il 10 aprile.

"CorriAmo per l'Ucraina"

"CorriAmo per l'Ucraina": questo il titolo dell'iniziativa che si terrà il prossimo 10 aprile, a Concorezzo. A organizzarla l'ultramaratoneta Michele Zocco, molto conosciuto in paese per le sue grandi imprese sportive: ultima in ordine di tempo la Milano-Sanremo, ovviamente di corsa. Zock'n roll, questo il soprannome dello sportivo, ha voluto testimoniare la sua vicinanza al popolo ucraino con una corsa podistica non competitiva: l'evento sarà l'occasione per raccogliere farmaci da destinare alle persone colpite dal conflitto. Le donazioni saranno raccolte da un gazebo della Protezione civile presente in piazza della Pace, luogo di partenza della corsa.

La partecipazione alla corsa sarà gratuita, mentre le partenze avverranno dalle 9 in poi. Ritrovo fissato in piazza della Pace per le 8.30.