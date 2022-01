A Cornate contagi mai così alti: i positivi sono quasi 300, una cifra mai toccata in precedenza. La variante Omicron dilaga, ma per fortuna i vaccini tengono limitato il numero delle ospedalizzazioni.

La curva dei contagi si impenna anche a Cornate. La variante Omicron non sta risparmiando nemmeno la città abduana, alle prese con un’importante crescita del numero dei positivi. A rivelarlo è il sindaco Giuseppe Felice Colombo.

«In totale ci sono quasi 300 persone contagiate - spiega il primo cittadino cornatese - E’ un numero che non è mai stato raggiunto in precedenza. Per fortuna però la situazione a livello di gravità non è paragonabile a quella vissuta nei mesi scorsi. Al momento non mi sono state segnalate criticità particolari. Ovviamente terremo monitorata la situazione nelle prossime settimane".