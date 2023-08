Novità, valide solo per il mese di agosto, a Desio per quanto riguarda i divieti di sosta per pulizia strade e la viabilità nella Zona a Traffico Limitato.

A Desio ad agosto stop al divieto di sosta per pulizia strade. Sospesa per due settimane la ZTL

L'Amministrazione comunale ha infatti fatto sapere che per tutto il mese di agosto saranno sospesi i divieti di sosta per gli interventi di pulizia strade. Inoltre dal 5 al 26 agosto sarà sospesa anche la «Zona a traffico limitato» del centro cittadino, che interessa parte di via Garibaldi, dall’incrocio con via Grandi fino a piazza Conciliazione (durante l’anno è attiva il sabato dalle 15 alle 19).

Nessuna novità invece per i parcheggi sulle strisce blu che continueranno a essere a pagamento.

Raccolta rifiuti sospesa a Ferragosto

Il Comune di Desio ha reso noto inoltre che il calendario della raccolta rifiuti da parte di Gelsia Ambiente subirà alcune modifiche: martedì 15 agosto infatti non è previsto alcun servizio di raccolta rifiuti. Sono in programma i recuperi nelle giornate successive:

ZONA B1

17 AGOSTO: SACCO GIALLO

18 AGOSTO: UMIDO + SACCO BLURFID + SACCO ARANCIO

17 AGOSTO: SACCO GIALLO 18 AGOSTO: UMIDO + SACCO BLURFID + SACCO ARANCIO ZONA B2

16 AGOSTO: SACCO ARANCIO + CARTA E CARTONE

18 AGOSTO: UMIDO

22 AGOSTO: VETRO

Anche la piattaforma ecologica di via Einaudi 3 resterà chiusa il giorno di Ferragosto.

Per informazioni di carattere generale: info@gelsiambiente. it / 800.445964 (numero verde gratuito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle 13.00) - App Gelsia Ambiente