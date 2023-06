Soni iniziati questa settimana, dopo un importante lavoro preliminare che ha coinvolto nove Comuni e la Provincia di Monza e Brianza, i lavori di riqualificazione e gestione dei sistemi di pubblica illuminazione e Desio. Lavori che sono finalizzati, ha spiegato l'Amministrazione comunale in una nota, ad un miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico, di sicurezza della circolazione e degli impianti, nonché il contenimento dell’inquinamento luminoso.

A Desio al via il progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica

Durante questa settimana, sino al 30 giugno indicativamente, interverranno tre squadre di lavoro in altrettanti punti della città: nelle vie Vincenzo Monti, Oslavia, Silone e Caravaggio, per eseguire opere di manutenzione straordinaria, oltre a scavi di canalizzazione con la realizzazione di nuovi plinti di fondazione per pali di illuminazione pubblica e pozzetti di ispezione.

“Finalmente ci siamo, è arrivato il momento in cui parte concretamente questo progetto, che ha l’obiettivo di potenziare e rinnovare tutti i corpi di illuminazione pubblica cittadina sostituendo quelli attuali ormai obsoleti, per dare più luce alla città e renderla più sicura ed efficiente”, dichiara il Sindaco Simone Gargiulo. “Sono tante le novità in fase di realizzazione - ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici Martina Cambiaghi. Grazie all’utilizzo di nuovissime tecnologie renderemo più funzionali tutti gli impianti, avremo un sicuro risparmio energetico oltre a garantire una migliore vivibilità del territorio. Potremo ottimizzare i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico e una pianificazione organica delle attività di manutenzione, con conseguente riduzione dei costi di gestione”.

L'accordo

E’ stato siglato con Enel Sole e ha una durata di 15 anni. La società si occuperà direttamente, mediante project financing, della sostituzione dei 6500 punti luce attivi sul territorio, con la relativa esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti, nonché della gestione e della manutenzione ordinaria, oltre ad altri servizi tra cui la fornitura di energia elettrica e servizi ‘Smart City’.

E’ prevista inoltre l’installazione di nuove telecamere di sicurezza e di lettura targhe: oltre 110 in zone strategiche del territorio, rendendole piu’ attenzionate e sicure. Ma non solo, focus puntato anche sui 127 attraversamenti pedonali illuminati: saranno installati 254 sensori a infrarossi che rilevano la presenza dei pedoni, rendendo quelli più frequentati meno pericolosi, garantendo una sempre maggiore attenzione alla tutela della città.

Nuovi servizi digitali

Oltre all’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, il progetto prevede la dotazione di nuovi servizi digitali, con l'obiettivo di realizzare una vera e propria Smart City di successo: sarà installato un sistema di telecontrollo punto-punto su tutti gli apparecchi, compresi quelli esistenti, prevedendo l’installazione di 16,8 km di fibra ottica monomodale 9/125 e 24 fibre antiroditore, installata all’interno di un microtubo situato all’interno del cavidotto esistente.

Che cosa prevede il progetto:

• l’installazione di: 21 telecamere per videoanalisi e di 93 telecamere per videosorveglianza; 127 attraversamenti pedonali illuminati e 254 sensori a infrarossi per tutti gli attraversamenti pedonali interessati dall’ intervento; 6 Enel X Juice Lamp, un “punto luce multifunzionale”, ovvero un palo del tipo illuminazione pubblica rinforzato alla base e dotato di un apparecchio per l’illuminazione a LED e di due prese per la ricarica di autoveicoli/mezzi elettrici; 16 Enel JuiceBox (16 postazioni ciascuna composta da 2 ricariche elettriche); 7 Access Point WiFi; 1 sensore Air Quality per il monitoraggio dei parametri ambientali e della qualità dell’aria sul territorio; 1 piattaforma City Analytics – Mappa di Mobilità; 4 sensori livelli flussi d’acqua e allagamenti; 1 totem informativo nei pressi del Municipio; 1 panchina Smart;

• una stazione meteo;

• 21 sensori a infrarossi per garantire il controllo dinamico dell’illuminazione, di cui 11 da installarsi nel parco del cimitero e nel parco Ambrogio Mauri, e 10 nel parco storico di Villa Tittoni, che troveranno adeguata rappresentazione nel progetto durante una successiva modifica;

• la messa a disposizione dell’applicazione “YoUrban”, una nuova piattaforma digitale che permetterà ai cittadini e alle stesse Amministrazioni di usufruire e interagire con tutti i servizi smart.

Segnalazioni di criticità

Tutte le richieste di intervento per eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite il numero verde 800901050, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non sia presente, indicare il civico più vicino), oppure la mail sole.segnalazioni@enel.com.

A disposizione anche l’innovativa App gratuita Enel X YoUrban, che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio è disponibile per tutti i cittadini in versione Android e iOS e puo’ essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple.