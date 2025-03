In occasione della Festa di Carnevale, vista la necessità di disciplinare la circolazione veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede nella giornata di sabato 8 febbraio 2025 dalle ore 14 alle 19 (e comunque sino al termine dell’evento) la pedonalizzazione di alcune zone del centro.

A Desio arriva il Carnevale, ecco le modifiche alla viabilità

L'ordinanza dispone quindi il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, con eccezione dei mezzi di emergenza e di quelli appartenenti alle Forze dell’Ordine, oltre ai trasporti deputati alle attività logistiche di montaggio e posizionamento di attrazioni e bancarelle autorizzate, sulle vie:

• via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Grandi e piazza Conciliazione;

• Corso Italia, nel tratto compreso tra piazza Conciliazione e via Cervi;

• via Tripoli, nel tratto compreso tra le vie D’Adda e Garibaldi.

Il programma dell'8 marzo

Il Comune sostiene la proposta della parrocchia dei Santi Siro e Materno per vivere insieme piazza Conciliazione. Dalle ore 14.30, sarà invasa da mascherine e coriandoli per un pomeriggio di divertimento per grandi e piccoli. Ci saranno dj-set e animatori dell’oratorio con cosplayer e mascotte itineranti. Il pomeriggio si chiuderà con la premiazione della miglior maschera alle 17.30 con ospite Nico Carminati di Virgin Radio.