A Desio arriva la raccolta strardinaria dei rifiuti ingombranti

Sabato 13 aprile a Desio è stata organizzata una raccolta straordinaria dedicata ai rifiuti ingombranti e ai piccoli rifiuti domestici pericolosi. A proporre e organizzare l'iniziativa sono stati il Comune e Gelsia Ambiente. Lo scopo è quello di incentivare un corretto smaltimento di queste tipologie di rifiuti, oltre che di venire in contro alle esigenze della cittadinanza.

Rifiuti ingombranti, anche a Desio arriva la raccolta strardinaria

Come detto la raccolta avverrà sabato 13 aprile dalle ore 8 alle 12 in piazza Giotto dove i cittadini troveranno un cassone mobile in cui potranno conferire i rifiuti ingombranti (si ricorda che per conferire è necessario presentare la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI); e l’Ecovan di Gelsia Ambiente, dove potranno essere conferiti tutti quei piccoli rifiuti domestici pericolosi che, per le loro caratteristiche, non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta porta a porta.

Si tratta principalmente di pile e accumulatori, batterie al piombo per auto e motocicli, piccoli elettrodomestici come caricatori, telefonini, tablet, asciugacapelli, frullatori, oli vegetali e oli minerali, farmaci scaduti, vernici, insetticidi, isolanti, toner, sorgenti luminose come neon e lampade led, bombolette, barattoli e flaconi (anche vuoti) che riportano nell’etichetta un simbolo di pericolo irritante, tossico, infiammabile.

All’Ecovan gli utenti potranno ritirare la loro dotazione di sacchi per la raccolta differenziata grazie ad un distributore uguale a quelli già presenti sul territorio.

Entrambi i servizi - ssottolinea l'Amministrazione comunale - sono totalmente gratuiti e permettono ai cittadini (solo utenze domestiche) un’alternativa alla Piattaforma Ecologica di Via Einaudi, 3.

Nuova guida per la raccolta differenziata

Durante la mattinata, in concomitanza della raccolta straordinaria, verrà distribuita anche la Nuova Guida Multilingue per gli abitanti del quartiere San Giorgio di Desio, dove saranno contenute tutte le informazioni per effettuare una corretta raccolta differenziata. Alle ore 12 saranno presenti anche il Sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco Andrea Villa.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.