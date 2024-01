A Desio Beatrice chiude il 2023, Maddie apre il nuovo anno

Doppio fiocco rosa all'ospedale di Desio per l'ultimo nato del 2023 e per il primo del 2024. Beatrice ha chiuso il 2023, mentre ad aprire il nuovo anno è stata Maddie.

All'ospedale di Desio doppio fiocco rosa: Beatrice è l'ultima del 2023

A chiudere il 2023 è stata la piccola Beatrice Staropoli, che è venuta alla luce alle 17.34 di domenica 31 dicembre. La bimba pesa tre chili e 440 grammi ed è la primogenita. Una grande gioia per i genitori, mamma Vittoria Valente e papà Giuseppe Staropoli. La famiglia vive a Cesano Maderno. Nella foto con la mamma subito dopo il parto la ginecologa Daniela Caiazza, con le ostetriche Eleonora Nocera, Chiara Valaderio, Vittoria Valente, Stefania Pellucchi, le infermiere Franca Zulian, Oriana Trapani, quindi Silvia Guarnaccia (ostetrica), Elena Popovici (infermiera) e Giovanna Sella (Oss).

Il nuovo anno lo inaugura Maddie

Il nuovo anno all'ospedale Pio XI si è aperto con un altro fiocco rosa. Alle 8.50 di questa mattina, 1 gennaio, la cicogna non si è fatta attendere e ha regalato un'immensa felicità ai genitori di Maddie Puliga. La bimba, di tre chili e 150 grammi, di nazionalità italiana, è la secondogenita per mamma Valentina Deangelis e papà Gianluca Puliga. Con i genitori vivrà a Bovisio Masciago. Nell'immagine di copertina lo staff del reparto accanto alla mamma con Elena Popovici (infermiera), Franca Zulian (infermiera), Stefania Pellucchi (ostetrica), Silvia Guarnaccia (ostetrica), Daniela Caiazza (ginecologa), Giovanna Sella (Oss) e Chiara Valaderio (ostetrica).