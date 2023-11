A Desio celebrati i Caduti di tutte le guerre

Questa mattina, domenica 5 novembre, a Desio sono stati celebrati i Caduti di guerra. Un corteo commemorativo, in occasione del 4 Novembre, è stato organizzato anche dalla scuola primaria Gavazzi.

Questa mattina, domenica 5 novembre, si è svolta la cerimonia commemorativa per i Caduti di guerra. La manifestazione è iniziata al parco della Resistenza di via Fratelli Cervi, da dove è partito il corteo, con tutte le forze armate e le associazioni di categoria, verso il Sacrario dei Caduti al cimitero vecchio. Qui è stata celebrata la Messa, presieduta dal prevosto, don Mauro Barlassina, ed è stata deposta una corona d’alloro.

“Cosa ci ha insegnato questo momento oggi? A me sembra niente. Facciamo tanti discorsi sulla pace ma non siamo in grado di mantenerla. L’anno scorso parlavamo del conflitto Ucraina-Russia e ora ci sono altre tensioni - ha affermato il primo cittadino Simone Gargiulo - Ringrazio tutti i presenti che sono intervenuti, viva l’Italia e viva la pace”.