A Desio disinfestazione periodica da aprile a settembre contro le zanzare

E’ ripartita ad aprile a Desio la consueta disinfestazione delle zanzare, che continuerà periodicamente sino a settembre con cadenza mensile. Il primo intervento ha avviato l'attività di prevenzione mirata a contrastare la proliferazione allo stato larvale delle zanzare nelle aree pubbliche della città con l'utilizzo di larvicidi a bassa tossicità.

Il calendario, definito da una società specializzata, prevede trattamenti della durata di una settimana ciascuno (da aprile a settembre); le date potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche. Il servizio di disinfestazione bonificherà oltre ottomila tombini, caditoie e bocche di lupo collocate in più di quattrocento vie su tutto il territorio:

• dal 29 aprile al 4 maggio

• dal 27 al 31 maggio

• dal 24 al 28 giugno

• dal 25 al 31 luglio

• dal 26 al 30 agosto

• dal 24 al 30 settembre

Cosa devono fare i cittadini

Qualsiasi intervento del Comune avrà poco successo nella riduzione del numero delle zanzare, se nelle aree private continueranno ad esistere le condizioni per la deposizione delle uova: ogni minimo ristagno di acqua è un «focolaio larvale», in quanto rappresenta l’habitat ideale per la diffusione delle zanzare. Fondamentale diventa quindi la collaborazione fattiva dei privati cittadini, che devono gestire i focolai presenti nelle loro proprietà, in modo tale che l’azione sinergica con gli interventi in area pubblica produca un risultato apprezzabile.

Il Comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede un piano di interventi per prevenire il diffondersi di zanzare. E’ necessario che tutti i cittadini si attivino in quelle piccole azioni quotidiane che possono aiutarci a fare la differenza, ad esempio, liberare i sottovasi dall’acqua stagnante, trattare i tombini condominiali e i fossati privati sono azioni che possono essere attenzionati sin da ora.

Alcune buone regole

In generale, dunque, ecco le regole:

• liberarsi di qualsiasi raccolta e ristagno di acqua,

• coprire i contenitori utilizzati per la raccolta di acqua piovana,

• evitare il ristagno d’acqua in sottovasi e ciotole per animali domestici

• se nelle proprietà private ci sono tombini, anche questi devono essere trattati.

Il trattamento nelle aree private è a cura e spese dei proprietari o di chi ne ha l'effettiva disponibilità. Interventi costanti su tutte le aree del territorio (sia pubbliche che private) permetteranno un maggior controllo sulla proliferazione di tali insetti.

L'ufficio ecologia resta comunque a disposizione (ecologia@comune.desio.mb.it) per qualsiasi tipo di informazione sulle tematiche di disinfestazione.