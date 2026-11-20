Completato il varo della struttura dello svincolo: è lunga ben 141 metri e collegherà via San Giuseppe alla Statale 36

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Un nuovo tassello prende forma nel cantiere della Pedemontana a Desio. È stato completato il varo del nuovo cavalcavia dello svincolo cittadino, un’opera lunga 141 metri e dal peso complessivo di 524 tonnellate. Un intervento che segna un avanzamento dei lavori della Tratta C, quella che si sviluppa per oltre 16 chilometri tra Cesano Maderno e Usmate Velate.

A realizzare la struttura è il consorzio guidato da Webuild insieme a Pizzarotti, per conto di Autostrada Pedemontana Lombarda. Le operazioni sono state suddivise in quattro fasi, una per ciascuno degli elementi che compongono l’impalcato, sollevati e posizionati con l’ausilio di una gru tralicciata da 650 tonnellate.

Una struttura da 524 tonnellate

Il cavalcavia è composto da una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, con una piattaforma stradale larga 16 metri. I quattro conci, tutti alti 2,20 metri, sono stati posizionati sulle pile in cemento armato, alte sette metri e con un diametro di due metri e mezzo.

Il primo elemento laterale misura 38 metri e pesa 141 tonnellate. Sono seguiti due conci centrali, rispettivamente di 43 metri e 149,2 tonnellate e di 33 metri e 144 tonnellate. A completare il varo è stato il secondo elemento laterale, lungo 27 metri e del peso di 90 tonnellate.

Il collegamento con la Statale 36

Una volta terminato e aperto al traffico, il cavalcavia permetterà di collegare il quadrante nord-occidentale con quello sud-occidentale del futuro svincolo di Desio, passando sopra la nuova autostrada. Soprattutto, consentirà di ricucire la viabilità esistente tra via San Giuseppe e la Statale 36.

Si tratta del primo di sette interventi viabilistici secondari programmati nell’ambito dello svincolo desiano, pensati per riorganizzare i collegamenti locali in vista dell’entrata in funzione della nuova infrastruttura.