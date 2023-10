A Desio esposto ai Carabinieri sul campo da calcio di via Monte Rosa

A Desio esposto ai Carabinieri sui fatti del campo da calcio di via Monte Rosa. L'ha presentato il consigliere comunale del Partito democratico, Giorgio Gerosa.

Campo da calcio di via Monte Rosa: il Pd presenta un esposto ai Carabinieri

Il Partito democratico, tramite il consigliere Giorgio Gerosa, ha presentato un esposto all'Arma dei Carabinieri, a questo ne seguirà un secondo alla Corte dei Conti. Il materiale, sette pagine di sintesi e relazione cronologica più 35 allegati tra documenti e articoli di giornale, come ha evidenziato il consigliere, "sarà inviato dall'Arma alla Procura della Repubblica e lì verrà accertata la presenza di eventuali reati. La vicenda oggetto dell’esposto risale all’estate del 2022 quando sono stati eseguiti lavori di sistemazione del campo da calcio ad opera della Nuova Calcio Desio, la società che aveva interpellato il Comune per la concessione della struttura, ma "senza alcun riscontro né negli atti di Giunta, né negli atti tecnici, né nel bilancio comunale", ha fatto notare il consigliere.

"E' successo tutto quello che non deve succedere in una Pubblica Amministrazione"

Il Partito democratico ha presentato sul tema una prima interrogazione all’Amministrazione guidata da Simone Gargiulo il 17 novembre dell'anno scorso, durante il Consiglio comunale dedicato, sollecitando trasparenza negli atti pubblici. "A parte l’imbarazzo, nessuna risposta viene fornita su un campo da calcio, in cui sembra succedere tutto quello che non deve succedere in una Pubblica Amministrazione: chiavi che passano di mano senza verbali, serrature che vengono cambiate con un blitz, lavori che vengono eseguiti senza atti, messaggi che per qualcuno esistono e per qualcun altro no, incontri di chiarimento che prima vengono annunciati e poi vengono annullati, con un rimpallo di responsabilità via carta stampata e social", hanno fatto presente dal Pd.

Bocciata dalla maggioranza la commissione d'inchiesta voluta dl Pd

Il 9 febbraio è stata bocciata dalla maggioranza la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti sul campo da calcio, “il pasticciaccio di via Monte Rosa”, "nel frattempo l'assessore allo Sport è stato mandato a casa dalla Lega al bar, dopo essere stato spogliato delle sue deleghe e da parte della maggioranza nessuna volontà di fare chiarezza sull’accaduto, nonostante i numerosi tentativi della minoranza che ha proposto incontri, messo nero su bianco proposte di mediazione che potessero fare sintesi, garantendo completa disponibilità per un rigoroso accertamento dei fatti, politici e tecnici degli uffici, che ristabilisse la verità e che fosse utile a non commettere più 'pasticciacci' in futuro", hanno aggiunto.

"La maggioranza non ha mai dato risposte"

Rispetto alla questione il gruppo di opposizione ha poi ricordato:

"A parte l’astensione al momento del voto del presidente del Consiglio Fabio Arosio e del consigliere della Lega Tino Perego e l’assenza in aula del consigliere della Lega Massimiliano Bonacci magari per dissenso verso la 'linea', la Giunta Gargiulo e la sua maggioranza non ha mai dato risposte, disinteressata a fare chiarezza e senza alcun rispetto verso le istituzioni e i cittadini da esse rappresentati".

Gerosa: "E' la sconfitta della politica"

“Questo – ha dichiarato Gerosa sul suo profilo Facebook - è un giorno triste per la politica, che viene sconfitta, dimostrandosi incapace di trasparenza e di autocritica. Da più di un anno la maggioranza che sostiene il sindaco, Simone Gargiulo, rifiuta tenacemente di fare chiarezza su quanto accaduto. Nonostante le belle parole sussurrate fuori dai contesti ufficiali, nonostante infiniti tentativi di dialogo, nessuno dei nostri governanti ha dimostrato la volontà e la trasparenza politica di andare a fondo della vicenda. Al contrario, una commissione d'inchiesta consiliare è stata negata e un assessore è stato mandato a casa perché la polvere rimanesse sotto il tappeto: da quel momento solo silenzio, imbarazzo e ipocrisia. In questo contesto, il campo sportivo di via Monte Rosa è sempre più abbandonato e senza una prospettiva. Né il Comune né la società sportiva sembrano intenzionati a procedere per via giudiziaria contro la controparte, né nessuna delle due parti sembra volere ripristinare lo stato originario dell'impianto prima dei lavori, abusivi o autorizzati che fossero. Non parliamo di una futura gestione e utilizzo di quello spazio per bambini e atleti, che, ad oggi, sembra pura fantascienza. Una pagina di pessima politica, pessima amministrazione, pessima gestione della cosa pubblica, pessima trasparenza e rispetto istituzionale".

La risposta dell'assessore

"La maggioranza ha già risposto a ben due interrogazioni sul tema - il commento di Martina Cambiaghi, assessore ai Lavori pubblici - Noi stiamo lavorando per trovare un gestore del campo, per dare un futuro alla struttura e ai giovani atleti del territorio. Faremo un bando con l’obiettivo di assegnarlo entro la prossima stazione sportiva".