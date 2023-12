A Desio il Comune mette in vendita 13 immobili, suddivisi in 7 lotti, di proprietà comunale situati in via Garibaldi ai civici 99/101.

In vendita gli immobili del Comune

Rispetto alla vendita dei 13 immobili del Comune di Desio, così spiega l’assessore al Patrimonio Martina Cambiaghi:

“Questi immobili e la loro vendita rientrano nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2023/2025, che abbiamo messo a punto a inizio anno. Abbiamo deciso di predisporre un piano completo di beni immobili di proprietà comunale che non hanno un utile e che hanno bisogno di manutenzione; di qui l’opportunità di metterli in vendita. Questo procedimento amministrativo si inquadra nell’ambito di una pianificazione complessiva volta a una corretta gestione del patrimonio immobiliare pubblico, in applicazione della normativa di settore vigente e nel rispetto dei principi di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, che comportano adeguate forme di pubblicità e procedure di avvisi pubblici, nell’interesse di tutti”.

Si tratta di unità abitative, box e deposito

Si tratta di sei unità abitative e di sei box, siti nel medesimo complesso, benché non pertinenziali alle unità abitative, oltre a un deposito. Ciascun comparto è composto da un’unità abitativa e un box. Nonostante i box non siano configurati come pertinenziali alle unità immobiliari, non potendo essere messi in vendita separatamente, il Comune ha ritenuto opportuno proporre l’alienazione congiunta, dal momento che gli immobili si trovano in centro città, dove la reperibilità del parcheggio è scarsa; è maggiore l'appetibilità dell’unità abitativa, se associata a un box; il Comune intende evitare la vendita del singolo box, dal momento che ci sarebbe un'ulteriore riduzione del valore dell’unità abitativa. Il deposito sarà invece ceduto senza box. Nella casse comunali dovrebbero entrare almeno 600mila euro.

L'asta pubblica fissata per l'inizio di febbraio

La vendita degli immobili avverrà con procedura di pubblico incanto, con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta o almeno pari al prezzo stesso e con esclusione di offerte a ribassi. Il prezzo a base d’asta è individuato in base al valore di mercato risultante dalla perizia di stima, approvata con deliberazione di Giunta comunale numero 159/2023, maggiorato delle spese tecniche relative alla perizia stessa, delle spese di pubblicazione e delle eventuali spese tecniche e contrattuali. Le richieste possono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2024 alle ore 12.30 tramite Pec all’indirizzo protocollo.comune.desio@legalmail.it oppure consegnate all’Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico (piazza Giovanni Paolo II, entrata ingresso A – orario da lunedì a venerdì: dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche al pomeriggio: dalle 15.30 alle 17.30). Il giorno dell'asta pubblica è fissato per giovedì 1 febbraio 2024, alle 11, presso la Sala Pertini del Comune di Desio. Gli interessati all’acquisto possono effettuare un sopralluogo, da richiedere contattando il Servizio Patrimonio all’indirizzo mail patrimonio@comune.desio.mb.it, entro e non oltre sette giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda.