A Desio il murale ispirato al progetto degli studenti del Meroni

È stato realizzato a Desio il primo murale nato dal progetto educativo “E-mobility @School” promosso da Ewiva, operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del

Gruppo Enel, con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità e della transizione energetica.

Il murale

L’opera è stata realizzata dallo street artist professionista Andrea Nova, dello Studio Sagome, sulla cabina di consegna e trasformazione dell’energia elettrica della stazione di ricarica Ewiva in via Borghetto 75, trasformando un’idea creativa sviluppata dagli studenti in un intervento di arte urbana.

Trae ispirazione dal progetto “L’energia del domani”, ideato dagli studenti dell’IIS Meroni di Lissone e selezionato tra i vincitori del contest artistico promosso nell’ambito della prima edizione dell’iniziativa educativa. Al centro dell’opera, una lampadina – sorretta da due mani – da cui nasce un girasole, a emblema dell’energia rinnovabile e dell’ingegno umano, mentre elementi naturali e pale eoliche richiamano il legame tra tecnologia e tutela dell’ambiente.

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Un punto di ricarica ultra-veloce per gli e-driver del territorio

La stazione di ricarica Ewiva di via Borghetto 75 a Desio è dotata di 2 infrastrutture di ricarica ad alta potenza da 300 kW ciascuna, per un totale di 4 punti di ricarica, e rappresenta una soluzione comoda e accessibile per gli e-driver del territorio. Il sito si trova in un’area servita da punti ristoro e un supermercato, consentendo agli utenti di sfruttare il tempo della ricarica per una breve sosta.

E-Mobility @School: scuola, creatività e mobilità sostenibile

Il murale nasce nell’ambito del progetto educativo “E-Mobility @School pensato per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sui temi della mobilità elettrica, della sostenibilità e della transizione energetica. Giunto alla sua seconda edizione, il percorso didattico prevede anche un contest creativo che invita i ragazzi a immaginare la propria idea di energia e mobilità sostenibile: i progetti selezionati diventano opere murali realizzate da street artist professionisti presso alcune stazioni di ricarica Ewiva.

Il progetto dell’IIS Meroni è stato uno dei tre elaborati vincitori del contest creativo dell’edizione 2024/2025 sul tema “La tua idea di energia e di mobilità sostenibile”, che ha raccolto oltre 100 progetti realizzati dagli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Insieme alla scuola di Lissone sono stati premiati anche l’IT Bramante Genga di Pesaro con il progetto “Futuro sostenibile” e il Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria con “Svolta verde verso una mobilità sostenibile”. Le tre classi vincitrici hanno ricevuto inoltre un voucher del valore di 1.000 euro da destinare all’acquisto di materiale tecnologico o didattico per le attività scolastiche.