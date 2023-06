A Desio il raduno provinciale dei Bersaglieri

Il raduno provinciale dei Bersaglieri si terrà il 24 e 25 giugno a Desio e prevede un programma ricco di iniziative.

Desio invasa dai Bersaglieri per questo fine settimana

Un lungo fine settimana – quello del 24 e 25 giugno – che vedrà Desio invasa dai Bersaglieri. Un programma ricco di iniziative. Si inizierà il 24 giugno: alle 17.30 la deposizione nella frazione di San Giorgio di una corona d’allora davanti alla casa natale del bersagliere desiano Umberto Tagliabue, insignito della medaglia d’oro al valor militare; alle 18.30 la Messa in basilica con la benedizione del nuovo labaro; alle 21 in piazza Conciliazione il concerto della fanfara dei Bersaglieri Aminto Caretto di Melzo.

"Un'occasione per celebrare l'eroismo e il coraggio dei nostri concittadini"

Così il sindaco di Desio, Simone Gargiulo:

"Sono onorato di dare il benvenuto ai Bersaglieri che invaderanno la nostra città nel fine settimana. Questo evento speciale è un'occasione per celebrare l'eroismo e il coraggio dei nostri concittadini, in particolare del bersagliere desiano Umberto Tagliabue, che ha ricevuto la medaglia d'oro al valor militare. Desio è orgogliosa di avere una figura così significativa nella sua storia, e siamo grati per il suo servizio. Invito tutti i cittadini a partecipare alle iniziative programmate e ad unirsi a noi nel rendere omaggio a questi valorosi soldati."

Una sfilata lungo le vie della città

Poi il 25 giugno, alle 9.30, in via Prati, ammassamento dei partecipanti, ricevimento delle autorità e alzabandiera; alle 10 la partenza della sfilata lungo le vie della città; alle 11 in piazza don Giussani un breve concerto delle fanfare; alle 11.30 da via Torricelli al passo di corsa fino al monumento dei Bersaglieri con la deposizione della corona d’alloro e il discorso delle autorità. Al raduno interverranno il Corpo musicale Città di Desio Pio XI, la fanfara Aminto Caretto di Melzo, la fanfara Arturo Scattini di Bergamo e la fanfara Cavaliere di Gran Croce Ambrogio Locatelli di Abbiategrasso.