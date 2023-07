Sono iniziati a Desio i lavori di potatura degli alberi ad alto fusto che dureranno fino al 22 luglio. Per garantire la sicurezza dei lavori e la corretta esecuzione degli interventi, sono stati stabiliti divieti di sosta temporanei lungo alcune vie, come previsto da apposite ordinanze.

A Desio in corso gli interventi di potatura degli alberi

Ecco le vie interessate dagli interventi di potatura e i relativi, necessari, divieti di sosta temporanei:

- area verde che collega con passaggio pedonale da via Garibaldi, dal civico 137 fino al civico 129, alla via Galeno, lungo i civici 3, 4 e 7 ( divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7:30 nel giorno 20 luglio 2023, sino al termine della operazioni di potatura e raccolta delle ramaglie e pulizia del sedime stradale previsto per le ore 16);

- area di sosta denominata Piazzale Eca, con ingresso da via Stampa (divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 22 luglio 2023 dalle ore 8 sino al termine della operazioni di potatura e raccolta ramaglie e pulizia del sedime stradale previsto per le ore 17);

"Potatura fondamentale per la cura e la sicurezza dei cittadini"

"Questi interventi erano programmati da tempo e si inseriscono in un quadro più ampio relativo alla manutenzioni che nell'ultimo periodo ha visto l'abbattimento di una serie di alberi morti - ha spiegato il Vicesindaco e Assessore all'Ecologia e Ambiente Andrea Villa, in merito agli interventi in programma e ai divieti di sosta temporanei. La potatura degli alberi ad alto fusto è un'operazione di fondamentale importanza per la cura e la sicurezza del verde urbano. Attraverso questi interventi, garantiamo la salute degli alberi e preserviamo la sicurezza dei cittadini. Sono consapevole che i divieti di sosta temporanei possono causare qualche disagio, ma è necessario adottare tali misure per consentire che i lavori vengano svolti in modo adeguato e sicuro."

Tiglio caduto, ora si procederà ad un'analisi di tutti i tigli delle vie San Pietro e Gramsci

L'agronomo incaricato dall'Amministrazione Comunale dei rilevamenti necessari a comprendere le cause della caduta, mercoledì scorso, del tiglio all'angolo tra via San Pietro e via Gramsici, ha verificato che sicuramente hanno influito sulle cause del ribaltamento le avverse condizioni meteo, che hanno visto forti piogge e nubifragi alternati a giornate ventose, nella giornata del 12 luglio, con velocità del vento misurata pari a quasi 30km/h, dopo giornate di pioggia intensa e abbondante. I forti venti, ha concluso l'agronomo, hanno sollecitato l’albero, schiantatosi in conseguenza al ridotto ancoraggio radicale. A seguito di tale relazione, l'Amministrazione comunale ha già disposto che, trattandosi di un albero in filare di simili alberi coetanei, venga eseguita un'osservazione puntuale dei tigli della via San Pietro e Gramsci, che metta in grado di valutare la necessità di eventuali approfondimenti sugli esemplari che mostrino segni o sintomi esterni di sofferenza.

(immagine archivio)