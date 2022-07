A Desio iniziati i lavori di riasfaltatura in diverse vie: le indicazioni per parcheggi e viabilità

Sono iniziati questa mattina, lunedì 18 luglio, i lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali a Desio.

I lavori interessano nel dettaglio via Agrigento, via dolomiti, via Catania, via Calatafimi, via Monte Bianco, via S. Apollinare, via Serenelle e via Vallette. Nelle arterie interessate dal cantiere è istituito il divieto di circolazione e di sosta con “rimozione forzata” su ambo i lati delle carreggiate, dalle ore 7 di lunedì 18 luglio 2022 sino al termine delle operazioni risagomatura e conseguente ripristino stradale con asfalti, indicativamente previste per le ore 20 di martedì 9 agosto 2022.