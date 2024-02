A Desio la commemorazione in memoria delle vittime delle foibe

A Desio, nel Giorno del Ricordo la commemorazione per le vittime italiane delle foibe, e l'esodo degli italiani dalle terre della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia e di altre regioni dell'ex Jugoslavia.

Cerimonia per le vittime delle foibe a Spaccone, il sindaco: "Non si deve dimenticare"

Si è tenuta nel pomeriggio a Spaccone, nell'area di via Martiri delle Foibe, la cerimonia per ricordare le vittime degli eccidi delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Presenti, oltre al sindaco, Simone Gargiulo, assessori e rappresentanti dell'Amministrazione comunale, la Polizia Locale, i Carabinieri, i bersaglieri, la Croce rossa italiana e l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. “Rendiamo onore a persone che sono state cacciate dalle loro case tra atroci sofferenze. Sono fatti che non vanno dimenticati”, ha affermato il sindaco. Diego Formenti, vicepresidente del Comitato di Monza e Brianza dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia è poi intervenuto dicendo:

"E' una forte emozione essere qui. Grazie per darci la possibilità di celebrare questo momento, il ricordo del triste periodo che vide gli allora territori di Istria, Fiume e Dalmazia barbaramente sfregiati dalla pulizia etnica nei confronti della popolazione italiana ad opera dei partigiani comunisti jugoslavi di Tito".

Al termine deposta una corona di alloro

Alle parole del primo cittadino è seguita una lettura recitata di Mario Ruggeri, attore e regista, direttore del C.I.R.T. dal titolo “La storia di di Lidia e Graziano – Una luce nelle tenebre”. Quindi Gargiulo ha rimarcato: “Forse sono fatti storici lontani dalla vita di tutti i giorni, ma sono stati momenti di sofferenza che non devono essere divisivi”. La celebrazione si è conclusa con la deposizione di una corona d'alloro. Nel Giorno del Ricordo commemorazioni per le vittime delle foibe si sono tenute in tutta la Brianza.

Domani, domenica 11 alle 17, a Desio in programma lo spettacolo “Mili muoi, l’esodo dei miei” alla sala Stendhal.