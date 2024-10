A Desio la mostra "Intrecci d'arte"

Inaugurata la mostra "Intrecci d'Arte", allestita nella sala civica Carlo Levi di Desio, in via Gramsci, e anche negli spazi esterni. Esposti i lavori a maglia creati grazie al contributo di alcune associazioni, tra cui la Casa delle Donne e il gruppo Fili Solidali.

Le associazioni che hanno partecipato

Hanno lavorato per completare questa esposizione, oltre alla Casa delle Donne e al gruppo Fili Solidali, anche le associazioni Sul Filo dell'Arte e Yarn Bombing Barzanò e alcune cooperative e associazioni che lavorano con i disabili, come L'abbraccio e la Penna Nera. Le donne che hanno partecipato all'iniziativa hanno lavorato diversi mesi per realizzare le opere in mostra.

Numerose le installazioni, tutte fatte a maglia a mano: farfalle, funghi, fiori, animaletti variopinti hanno riempito di colori e di allegria gli spazi della sala civica.

Come è nato il progetto

Antonio Procacci, presidente della Pro Loco, ha spiegato che l'idea è partita dal fatto che oggi il lavoro a maglia e uncinetto è tornato di moda e così hanno pensato di proporre una mostra a Desio, unendo i gruppi già attivi in città.

"L'obiettivo è anche quello di ridare vita alla zona intorno a corso Italia e piazza don Giussani, per creare un percorso che inviti i cittadini a frequentare piazza don Giussani", ha affermato Procacci.

Si tratta di una prima edizione, perché il desiderio della ProLoco e delle associazioni coinvolte è quello di organizzare di nuovo una mostra, più allargata, con altre installazioni. All'inaugurazione erano presenti anche il sindaco, Simone Gargiulo, e l'assessore alla Cultura, Samantha Baldo. L'evento ha il patrocinio del Comune di Desio e rientra nelle iniziative per festeggiare il centenario del titolo di Città di Desio. La mostra è visitabile fino a lunedì 14 ottobre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.30.