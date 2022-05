«CresciAMO Insieme»

L'iniziativa è in programma sabato 14 maggio al PalaBancoDesio.

Sabato 14 maggio, con inizio alle ore 9.15, al PalaBancoDesio, in Largo Atleti Azzurri d’Italia, si terrà «CresciAMO Insieme», una manifestazione promossa dalla struttura di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Pio XI di Desio e dal Dipartimento Materno- Infantile di ASST Brianza, in collaborazione con Mustela e Salvagente Italia e con il patrocinio del Comune di Desio.

A Desio l'evento gratuito dedicato alla sicurezza in età pediatrica

Il PalaBancoDesio potrà ospitare più di 1000 persone, tra genitori, nonni e operatori, dando un’importante occasione di apprendimento a un grande numero di persone quotidianamente a contatto con i più piccoli.

«CresciAMO Insieme» è un evento formativo sulla sicurezza in età pediatrica che offrirà a mamme, papà e a chiunque a diverso titolo si prenda cura di bimbi, preziose indicazioni sulle tecniche di primo soccorso pediatrico e utili strumenti di prevenzione.

“Noi tutti siamo consapevoli, a questo proposito – spiega Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Brianza - di quanto sia importante e sempre più necessario offrire corrette informazioni, in particolare per la fascia di età 0-3 anni. Parlare di prevenzione e promozione della salute è altrettanto importante quanto la cura.

Il corso e gli argomenti

Il corso affronta numerosi argomenti che ruotano intorno al tema cardine del progetto, la sicurezza infantile: dagli accorgimenti da adottare in casa, dalle regole in strada e a tavola e tantissimi consigli per la gestione consapevole del proprio piccolo. Un percorso formativo che intende accompagnare le famiglie e tutti colori che sono a contatto quotidianamente con neonati e bambini in questo compito magnifico, ma spesso difficile. Dopo un’introduzione con la presentazione del Dipartimento Materno-Infantile a cura di Tiziana Varisco, seguirà un percorso narrato che affronterà le tematiche di sicurezza e gestione del neonato e terminerà con la prova pratica delle manovre di disostruzione, grazie agli istruttori di Salvagente Italia.

Ci sarà spazio per parlare anche di neurosensorialità. “E’ attraverso il tatto che il feto e poi il neonato, il bambino e l’adulto si mettono in contatto, in comunicazione e in relazione con gli altri ed il mondo”, racconta Tiziana Varisco, primario della Pediatria e Neonatologia del Pio XI. “Possiamo di certo dire – aggiunge - che il tatto è la porta delle nostre emozioni. In questi ultimi anni con la pandemia da COVID 19, tutti noi abbiamo sperimentato quanto ci siano mancati e ci stanno mancando, le carezze, gli abbracci e i baci. E’ davvero importante informare e sensibilizzare mamme e papà sull’importanza del contatto fisico tra genitori e figlio, subito dopo la nascita perché questo, e lo dimostrano studi scientifici, favorisce il rapporto genitori-bambino ed è in grado di prevenire un’ampia serie di disturbi anche negli anni successivi.

“Siamo felici – dice il Sindaco di Desio Simone Gargiulo - di patrocinare e ospitare questo evento al PalaBancoDesio. Ringrazio la Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Pio XI di Desio, il Dipartimento Materno-Infantile di ASST Brianza, Mustela e Salvagente Italia per l’organizzazione. Un momento importante per imparare le manovre di disostruzione pediatrica e i consigli utili per la sicurezza dei nostri bambini. Invito la cittadinanza a partecipare numerosa”.

La partecipazione è gratuita (ci si può iscrivere su www.eventimustela.it)