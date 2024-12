A Desio l'iniziativa Presepi in famiglia, si può aderire fino al 10 dicembre

Riproposto a Desio il Concorso presepi in famiglia. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare la cultura e la tradizione del presepe vissuto nelle case. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Comunità pastorale Santa Teresa, ha il patrocinio e il sostegno del Comune.

Torna l'iniziativa "Presepi in famiglia"

"Rappresentare in modo visivo e quasi reale la scena della natività – spiega don Mauro Barlassina – ha un valore religioso importante. Nei prossimi anni mi piacerebbe dare vita a un presepe vivente con i ragazzi e i giovani". L’anno scorso il Concorso presepi in famiglia è stato un successo, e ha registrato una grandissima partecipazione. "Siamo stati accolti come fratelli – evidenzia Patrizia Luiati – Tutti ci attendevano con trepidazione e luce negli occhi. Non vedevano l’ora di mostrarci il loro presepe".

Presepi in famiglia ha il sostegno della Parrocchia e del Comune

Le iscrizioni a Presepi in famiglia sono aperte fino al 10 dicembre. E’ già possibile aderire inviando una richiesta alla mail: concorso.presepi.desio@gmail.com oppure chiamando il numero: 3451359324. Una commissione sceglierà i più interessanti. Ai migliori sarà assegnato un premio, per tutti ci sarà un riconoscimento e un piccolo dono. I vincitori saranno annunciati la notte di Natale, alla tradizionale Messa di mezzanotte in Basilica. Al Concorso può aderire chiunque.