"La nostra città vive di sport inteso anche come solidarietà, partecipazione, socializzazione e questo evento ha una forte vocazione sociale”. Con queste parole l'assessore alle Pari opportunità Samantha Baldo ha annunciato che Desio nel 2023 ospiterà la quinta edizione delle Mini Olimpiadi dei Sordi.

A Desio nel 2023 la quinta edizione delle Mini Olimpiadi dei Sordi

Promuovere la cultura dello sport tra i giovani con eventi che denotano una forte vocazione sociale. Green volley, atletica (50 metri), rugby touch, calcio a tre, basket (tre contro tre), corsa campestre, lancio del peso e salto in alto: tutto questo saranno le ‘Mini Olimpiadi dei Sordi’, la manifestazione rivolta ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.

L’Edizione 2022

Si è appena conclusa a Brescia la quarta edizione dell'evento, organizzato dall'Ente Nazionale Sordi (ENS) con il patrocinio di Regione Lombardia, dell'associazione sportiva Pavoni, della fondazione Pio Istituto Pavoni, della Scuola Audiofonetica, dell'associazione genitori dei sordi bresciani e della Federazione sport sordi Italia. All'evento era presente l'Assessore alle Pari Opportunità Samantha Baldo e il consigliere comunale Simona Mariani della commissione Servizi Sociali che hanno simbolicamente raccolto il testimone da parte del Comune di Desio per ospitare in Città la prossima edizione. Le interlocuzioni con ENS per l'organizzazione dell'iniziativa erano iniziate già prima dell'estate grazie al lavoro dell'Assessore Fabio Sclapari con delega ai Servizi Sociali.

"Mission abbattere ogni barriera"

“Per me è stata una grande emozione partecipare a un’iniziativa di questa portata, soprattutto per il messaggio che porta con sé – spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Samantha Baldo - La mission di questa amministrazione è quella di abbattere ogni barriera che ostacola lo sviluppo e la realizzazione personale di ogni individuo. Per questo, che sia proprio Desio a ospitare la prossima edizione dell’evento, è per tutti noi motivo di grande orgoglio. Questa è un’importante opportunità che rispecchia ulteriormente la possibilità di avvicinarsi a chi vive il mondo in maniera differente, come la Comunità Sorda, per conoscerne anche quegli aspetti che, purtroppo, spesso rimangono incompresi e creano distanze. Le iniziative di tale Comunità sul nostro territorio possono essere un'importante fonte di arricchimento per la nostra società, in cui udenti, non udenti e segnanti possano incontrarsi e divenire l'un per l'altro una risorsa reciproca”.

Un appuntamento dal grande significato

“Le mini Olimpiadi organizzate dall’ ENS costituiscono un appuntamento dal grande significato perché rappresentano al meglio quei valori sociali di inclusione e di pari opportunità che oltrepassano il concetto di pregiudizio e disabilità - aggiunge l’Assessore con delega ai Servizi Sociali Fabio Sclapari – Questi Atleti, con la A maiuscola, sapranno dimostrare come cuore, passione e determinazione superano ogni difficoltà; agli spettatori regaleranno forti emozioni dimostrando, attraverso la sana competizione, tutte le capacità di cui sono dotati. Un particolare ringraziamento all’ENS che ha scelto la nostra città per il 2023 e a chiunque darà il proprio contributo alla buona riuscita dell’iniziativa”.