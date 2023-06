A Desio problemi di viabilità in via Bernina, il vicesindaco, Andrea Villa, e l’assessore ai Lavori pubblici, Martina Cambiaghi, hanno incontrato un gruppo di residenti per trovare una soluzione.

In particolare la presenza della rotatoria e il sistema di sensi unici e di circolazione crea difficoltà a raggiungere via Bernina, oltre a costringere chi vive lì ad allungare il percorso. Così ha affermato Andrea Villa:

"Nei giorni scorsi abbiamo incontrato un gruppo di residenti delle vie Bernina e Firenze. Abbiamo scelto di andare direttamente sul posto per verificare di persona la situazione che ci hanno segnalato e ragionare insieme per trovare delle possibili soluzioni. Insieme a noi c'erano anche l'architetto Lorena Santinelli dell'Ufficio tecnico e il vicecomandante Francesco Panebianco della Polizia Locale. I cittadini hanno evidenziato una difficoltà di circolazione stradale che perdura da anni e mai è stata risolta. Tenuto conto delle richieste ricevute, proveremo a trovare delle soluzioni".

Prospettate diverse soluzioni. A questo proposito Martina Cambiaghi ha aggiunto:

"Le soluzioni prospettate sono diverse e comportano degli interventi sia sulla viabilità che sull'infrastruttura stradale. Siccome quella è una zona ad alta percorrenza, essendo una delle principali arterie stradali che conducono alla Valassina, per salvaguardare in primo luogo la sicurezza stradale, daremo un incarico a un professionista in modo che venga redatto un progetto che valuti la soluzione migliore per andare incontro alle oggettive necessità degli abitanti di via Bernina".