A Desio raccolta straordinaria per la Posteria sociale

A Desio una nuova raccolta straordinaria di beni di prima necessità per la Posteria sociale di via Marx. E’ l’iniziativa in programma sabato 18 maggio organizzata dal Comune di Desio in collaborazione con il supermercato Unes di via Volta 100 a Desio per sostenere la Posteria sociale.

Posteria sociale: raccolta straordinaria di prodotti per le famiglie bisognose

Coloro che si recheranno alla struttura di vendita saranno accolti dai volontari della Posteria sociale e dai ragazzi che frequentano gli oratori della città, i quali consegneranno ai clienti una lista della spesa, con l'indicazione dei prodotti necessari a comporre una equilibrata borsa della spesa per gli utenti della Posteria. Successivamente i volontari della Protezione Civile svuoteranno i carrelli posti dietro le casse e porteranno i generi di prima necessità alla Posteria, dove i volontari addetti alla logistica li sistemeranno sugli scaffali.

Che cos'è la Posteria sociale

La Posteria sociale è un servizio comunale sul modello del market solidale che sostiene decine di famiglie di Desio, raccogliendo le donazioni che i cittadini lasciano nei carrelli posti alle uscite dei supermercati, potendo così distribuire i prodotti alle famiglie in difficoltà economica. Le famiglie, segnalate dal Servizio sociale e dalle associazioni di volontariato come Caritas, Croce Rossa e San Vincenzo, si riforniscono di beni di prima necessità utilizzando dei voucher virtuali, che vengono loro assegnati sulla base di un sistema a punti che tiene conto del numero di persone che formano il nucleo familiare. I volontari collaborano nell’organizzazione della raccolta, accoglienza e distribuzione, e nel rendere il luogo accogliente e rispettoso del bisogno di autonomia dei beneficiari.

Ad aprile raccolti 772 chili di beni di prima necessità

Si tratta di un progetto del Comune di Desio, gestito da Consorzio Comunità Brianza, sostenuto dalla spesa solidale e dai volontari che con passione ed impegno si dedicano operativamente a portare avanti tutte le attività della Posteria sociale. Lo scorso 13 aprile, grazie alla solidarietà della comunità desiana, sono stati raccolti 772 chili di beni dalla raccolta straordinaria organizzata presso la Coop e 573 chili dall’iniziativa "Dono da Condividere" quello stesso fine settimana.