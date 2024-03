A Desio rimosse parecchie auto abbandonate

La Polizia Locale e carroattrezzi al lavoro per rimuovere tutte le auto abbandonate sul territorio di Desio.

Rimosse parecchie auto abbandonate a Desio

Nelle ultime settimane sono state molteplici le segnalazioni dei cittadini in via Partigiani D’Italia che notavano veicoli fermi da tempo con finestrini rotti. “Non è facile come sembra - dice il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa - In questi giorni il carroattrezzi si è dato da fare e insieme alla Polizia Locale del Comune di Desio, stanno rimuovendo i veicoli fermi da tempo nelle diverse strade e parcheggi della nostra città. Per rendere possibile tutto ciò, però, gli agenti della Polizia Locale devono verificare lo stato della vettura, il numero di targa, se la macchina abbandonata è assicurata e infine il proprietario”.

“Su questo fronte non ci fermiamo” dice il vicesindaco

Spesso le lunghe ricerche portano anche a proprietari residenti all’estero: “La maggior parte di questi veicoli hanno targhe straniere o sono intestate a persone non residenti in Italia. Se poi il proprietario non si rintraccia, chi paga? Sono processi lunghi che grazie alla Polizia Locale si stanno realizzando, e su questo fronte non ci fermiamo” conclude Villa.