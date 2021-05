Un punto informativo di primo aiuto e orientamento per spiegare come accedere alla giustizia. E’ lo sportello legale che dalla fine del mese di giugno tornerà operativo a Desio dando l’opportunità a tutti i cittadini di poter entrare in contatto con un avvocato per una consulenza.

A Desio riparte lo sportello di consulenza legale

Lo sportello di consulenza legale Città di Desio offre consulenze sono a costo zero per il cittadino e i professionisti sono volontari, cioè non percepiscono alcun compenso per la propria prestazione. In base alla convenzione sottoscritta con il Comune e per ragioni di etica, infatti, gli avvocati che prestano servizio allo sportello non possono né accettare incarichi professionali da parte di chi ha usufruito del servizio, né fornire nominativi di colleghi o di studi professionali a cui rivolgersi.

Allo sportello si potranno ricevere informazioni sulle azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi, tempi e costi di un giudizio, risoluzione alternativa delle controversie (anche tramite camere arbitrali e/o di conciliazione), modalità di pattuizione del compenso, diritti e obblighi derivati dal conferimento dell’incarico e altro ancora.

Le date

Il servizio è accessibile su appuntamento un martedì al mese dalle 15.30 alle 17.30, con incontri fissati ogni mezz’ora. I prossimi appuntamenti sono:

29 GIUGNO 2021

27 LUGLIO 2021

28 SETTEMBRE 2021

26 OTTOBRE 2021

30 NOVEMBRE 2021

Per prenotarsi è sufficiente mandare un’e-mail a urp@comune.desio.mb.it