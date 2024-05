Proseguono a Desio gli interventi di riqualificazione delle aree gioco cittadine. Dopo i lavori, ormai quasi ultimati, nelle aree ludiche di via Trincea delle Frasche e di via Kuliscioff, nelle prossime settimane partiranno anche gli interventi in via Volta – Don Costante (in zona centrale) e via Risorgimento (nel quartiere Boschetto/San Giovanni)

L'obiettivo, spiega l'Amministrazione comunale, è quello di rendere queste aree verdi più fruibili dalla cittadinanza, più sicure e, laddove possibile, garantire l’accessibilità e l’inclusività degli spazi, così come definito dal Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e dal Piano di Accessibilità Urbana (PAU) vigenti.

A Desio saranno sistemate due nuove aree gioco

Una manutenzione straordinaria per una spesa di circa 90mila euro, dove, grazie al contributo di Regione Lombardia, si investe non solo nell’integrazione dei giochi, nella sostituzione di quelli danneggiati e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per quanto rigurda l'area giochi di via Volta – Don Costante, sarà effettuato un intervento di riqualificazione che riguarderà i collegamenti tra i percorsi interni esistenti e le aree attrezzate per il gioco, in modo da rendere accessibile ogni struttura superando i dislivelli presenti. Si interverrà inoltre sulla manutenzione straordinaria delle strutture ludiche e di ristoro quali panchine e protezioni dal sole, prevedendo la sostituzione di parti ammalorate, la pulizia e il trattamento delle esistenti per garantire miglior resistenza nel tempo. Le pavimentazioni antitrauma verranno sostituite.

Invece in via Risorgimento saranno riqualificati i collegamenti delle aree attrezzate con giochi diversi, nonché il rifacimento di parte delle pavimentazioni antitrauma, a tratti pressoché inesistenti. Sono previsti anche interventi di adeguamento delle strutture ludiche con integrazione delle parti mancanti e sostituzione di quelle ammalorate.

Già finanziati altri due interventi

Ma non è tutto. Oltre alle due aree gioco di via Trincea delle Frasche e via Kuliscioff di recente riqualificazione, che saranno riaperti al pubblico a maggio dopo il restyling, sono già stati progettati e finanziati i lavori dei parchi di via Bosio (quartiere San Giorgio) e via Romagna (quartiere Spaccone), che partiranno entro l'anno. in via Bosio lo scopo del progetto è valorizzare l’area migliorando l’esistente, introducendo nuovi elementi e dare vita alle potenzialità del luogo, creando collegamenti tra le aree di attività e gioco, vecchie e nuove, in modo coerente con la volontà di mantenere possibile l’utilizzo delle aree a tutti.

Tra gli obiettivi anche la volontà di introdurre nuove aree gioco indirizzate soprattutto a bambini piccoli, che rappresentano la maggioranza dell’utenza del quartiere, senza però dimenticare i più grandi e le persone anziane.

In via Romagna l’intento è valorizzare le potenzialità di questo spazio a servizio del quartiere a carattere residenziale, frequentato da famiglie con bambini e da anziani, che trovano giovamento dalla la quiete del luogo e dalla vegetazione presente. L’intervento di riqualificazione prevede una maggiore accessibilità, gli spazi e le funzioni saranno riorganizzati integrando le attività mancanti, aumentando la sicurezza dell’utilizzo dei giochi e operando scelte nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il filo conduttore

Tutte le aree gioco sono state riqualificate secondo un filo conduttore che caratterizzasse gli interventi e conferisse riconoscibilità e attrattiva attraverso il richiamo ai soggetti e ai colori della contrada del "Palio degli Zoccoli" a cui appartengono. I ‘fili conduttori’ sono inclusivi ed identitari: inclusivi per consentire ai più piccoli di divertirsi in condizioni di parità, senza che nessuno si senta escluso, identitari perché questi spazi saranno legati al Palio, riportandone simboli e colori delle contrade in cui si trovano.