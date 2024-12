A Desio tagliati dieci alberi al parco Mauri, è protesta

A Desio abbattuti dieci alberi del parco Mauri per far posto a un parcheggio di servizio alla metrotranvia, proteste dal quartiere Spaccone. Un intervento che è seguito alle lamentele per il taglio degli alberi in via Milano, sempre lungo la linea della nuova infrastruttura.

La protesta dopo il taglio di dieci alberi

A dare l’allarme è stato il presidente del Comitato di quartiere, Gianni Bona, dopo aver ricevuto delle segnalazioni da alcuni residenti del quartiere. "Sono andato a vedere ed è successo tutto in un tempo brevissimo – ha evidenziato – Nessuno ci ha avvisato e ci troviamo con gli alberi tagliati e un impatto sull’area molto pesante. Capisco le esigenze di evoluzione delle infrastrutture, ma quanto sia utile quel parcheggio proprio non lo comprendo, quando ad esempio c’è tutta l’area della vecchia Esselunga che si potrebbe utilizzare".

Sconcerto e rabbia

Sconcerto e rabbia per un’azione che ha colto di sorpresa il quartiere. "Uno scempio, non capisco che valutazioni vengono fatte quando si progettano azioni come questa. Non credo proprio che anche quando la metrotranvia sarà realizzata e sarà in funzione che in quel tratto ci sarà un bacino di utenza così consistente. Mi pare un’operazione superflua perché in quel punto quella fermata sarà utilizzata al massimo da qualche abitante del quartiere".

"Ormai la frittata è fatta"

Oltretutto, per Bona il taglio è "una mancanza di rispetto per tutti quei volontari del verde che si sono dati da fare per risanare l’area del parco Mauri e metterla a disposizione della città. Non sappiamo nulla, nessuno ci ha avvertito e, tra l’altro, sul cartello che indica il cantiere non sono segnalate né date d’inizio lavori né di fine, come invece dovrebbe essere. Questo vuol dire che faranno quello che vogliono. Se penso che i lavori lungo la tratta della metrotranvia sono fermi da mesi e nel giro di meno di due ore hanno tagliato gli alberi. Una velocità che fa sorgere dei sospetti. Ormai però la frittata è fatta, e i cittadini anche questa volta sono stati tenuti all’oscuro di tutto", si rammarica.