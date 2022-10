A Desio una nuova area per gli amici a quattrozampe intitolata a un cane speciale

Sono terminati i lavori di realizzazione e allestimento della nuova area cani nel parco di viale Rimembranze a Desio. L'area, dedicata ad Armaduk, il fedele amico quattrozampe di Ambrogio Fogar, è aperta da ieri, martedì 4 ottobre.

Si tratta di un'area recintata di 2100 mq, di cui 50 costituiti da una porzione pavimentata con masselli autobloccanti, di forma semicircolare, con al centro uno spazio di ingresso che disimpegna i due accessi separati delle aree di sgambatura, attrezzate con elementi di arredo urbano: fontane con abbeveratoio, cestini per la raccolta di deiezioni canine e relativi distributori di contenitori usa e fetta, oltre a una bacheca informativa.

I lavori

I lavori ono stati gestiti da Gestione Servizi Desio S.r.l., società totalmente partecipata dal Comune, tenendo conto in via prioritaria della tutela del verde esistente evitando taglio di radici, abbattimenti o potature importanti e cercando di rispondere alle esigenze manifestate dai cittadini. Pronte dunque ora le aree attrezzate delimitate e riservate ai possessori dei cani. Ma non solo. L'attenzione al gioco e al divertimento non si ferma qui: sono stati installati anche arredi urbani e panchine con schienale con l'obiettivo di mettere in relazione gli spazi pubblici della città.

"Abbiamo deciso di inaugurare quest’area proprio in occasione della Giornata Mondiale degli Animali che cade il 4 ottobre – dichiara il Sindaco Simone Gargiulo - L'importanza di questo intervento è delineata dall'obiettivo trasversale di voler migliorare la qualità degli spazi pubblici e di offrire ulteriori luoghi dedicati agli amici animali, che rappresentano uno dei punti di ritrovo per la cittadinanza sia nel periodo invernale e scolastico che nel periodo estivo".

“Questo è un progetto che nasce dalla precedente Amministrazione: noi lo abbiamo rivisto, ampliato e migliorato senza modificare la tipologia originaria, gli impianti, gli allacciamenti, la viabilità e gli accessi – spiega il vicesindaco e Assessore all’Ambiente con delega al Benessere Animale Andrea Villa - L’area sarà intitolata ad Armaduk, il fedele siberian husky amico di Ambrogio Fogar, proprio per sottolineare il rapporto di amore, stima e fiducia che si crea tra un padrone e il proprio cane. L’occasione ci è gradita per rievocare la figura del noto esploratore, scalatore, giornalista e conduttore televisivo nato e cresciuto a Milano, grazie alla presenza qui con noi oggi delle due figlie Francesca e Rachele, oltre ai nipoti”.

Presenti all'inaugurazione anche le figlie di Ambrogio Fogar

“È una gioia sapere che in mezzo al verde, in mezzo all’amore tra uomini e cani, la Storia di Ambrogio continui attraverso Armaduk. Che la trascina come una slitta, oltre i ghiacci del Tempo”, aggiungono le figlie dell’esploratore Rachele e Francesca Fogar, presenti all’evento insieme ai tre nipoti Lupo, Diana e Achille.