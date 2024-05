A dieci anni dalla scomparsa il ricordo dell'ex sindaco Luigi Mariani

A dieci anni dalla scomparsa il ricordo dell'ex sindaco di Desio Luigi Mariani. La commemorazione si terrà domani, 14 maggio.

Sarà ricordato l'ex sindaco Luigi Mariani

Professore di Storia e Filosofia al liceo Majorana e preside, oltre che alla scuola superiore di via Agnesi, anche all’Istituto Europa Unita di Lissone, e sindaco dal 1995 al 2000. Luigi Mariani sarà ricordato domani, martedì 14 maggio, con una commemorazione nel decimo anniversario della sua morte. Un’iniziativa promossa dal gruppo consiliare del Partito democratico.

Il programma della commemorazione

Questo il programma: alle 17.45 la celebrazione in sua memoria si aprirà con una visita al cimitero di via Rimembranze e la deposizione di una corona di fiori; alle 18.45 seguirà la Messa in Basilica, quindi alle 19.15 la commemorazione nell’aula consiliare con la partecipazione di familiari, ex studenti, ex colleghi, e quanti lo hanno conosciuto e hanno condiviso con lui l’impegno politico.