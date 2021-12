Come richiederla

Domande dal 15 febbraio al 15 marzo 2022.

In Lombardia lo Sport è per tutti. E’ questo lo slogan della Dote Sport per l’anno 2021/2022, un sostegno economico, messo a disposizione da Regione Lombardia, rivolto alle famiglie in condizioni economiche meno favorevoli per lo sport di bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni. Possono partecipare tutti coloro che risiedono in Lombardia da almeno 5 anni e un valore ISEE non superiore a 20mila euro (o non superiore a 30mila, se c’è un minore disabile in famiglia).

A febbraio arriva la nuova Dote Sport

La domanda deve essere presentata dal genitore/tutore (convivente con il minore) che deve avere la residenza in Lombardia da almeno 5 anni e un valore ISEE non superiore a 20.000 euro o, in presenza di un minore diversamente abile in famiglia, non superiore a 30.000 euro.

E’ da inoltrare direttamente online attraverso il sito www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 10 del 15 febbraio 2022 sino alle ore 16 del 15 marzo 2022. Le domande si potranno presentare esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, in alternativa, con tessera sanitaria CRS/TS-CNS e relativo PIN o con CIE (Carta d’Identità Elettronica) e relativo PIN.

Cosa serve per presentare la domanda

All’atto della compilazione la famiglia dovrà essere in possesso della certificazione ISEE richiesta a partire dal 1° gennaio 2022 e in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, ma tale documento non dovrà essere allegato alla domanda.

Semplificazione

Le novità in termini di semplificazione:

• sarà prevista un’unica fase, con la presentazione della domanda di Dote e dell’attestazione di pagamento/frequenza del corso sportivo;

• grazie all’interoperabilità con la banca dati INPS il sistema verificherà in tempo reale i requisiti di ammissione riscontrabili dalla certificazione ISEE, consentendo alla famiglia richiedente di sapere immediatamente se può partecipare al bando (in assenza dei requisiti il sistema non permette di completare la domanda);

• gestione del bando completamente informatizzata: non è più previsto l’invio della documentazione di rendicontazione all’UTR di riferimento, in formato cartaceo (raccomandata R/R o consegna a mano) o digitale via PEC, con una grande semplificazione delle procedure.

Per informazioni sulla dote sport è possibile:

- inviare una mail a dotesport@regione.lombardia.it

800318318, (gratuito da rete fissa) oppure al numero 0232323325 (a pagamento da rete mobile e dall'estero). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi.

Il Comune di Desio offre supporto nella compilazione

Il Comune di Desio mette a disposizione, tramite il Servizio SpazioCOMUNE, una infoline telefonica di assistenza alla compilazione (tel 03623921 TASTO 1 - il lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30). Presso SpazioCOMUNE è anche possibile presentare online la propria domanda con l'assistenza di un operatore. Per usufruire di questo specifico servizio è necessario fissare un appuntamento.