Il 31 marzo il Polo Catastale del Vimercatese termina le sue attività.

A fine mese chiude il Polo Catastale del Vimercatese

Dall'1 aprile tutti i servizi offerti dalla struttura di Largo Europa a Vimercate saranno disponibili online sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In un momento successivo si procederà allo scioglimento della Gestione Associata Polo Catastale Vimercatese.

Nato nell’ambito del percorso di decentramento delle competenze catastali ai Comuni cominciato nel 1997 e proseguito fino al 2007, il Polo vimercatese riunisce 19 Comuni della Brianza Est, cui si aggiunge Vimercate, con il ruolo di capofila.

Il Sindaco di Vimercate, Francesco Cereda ha spiegato, in una lettera ai colleghi dei Comuni associati, le motivazioni che hanno portato allo scioglimento.

In sostanza, in seguito a ripensamenti dello Stato e dell’Agenzia delle Entrate, che negli anni ha assorbito l’Agenzia del Territorio, la normativa sul decentramento è stata via via di fatto disattesa. Nel gennaio 2021 l’Agenzia ha poi attivato il percorso di passaggio a una nuova piattaforma informatica denominata “Sistema Integrato del Territorio”, in sostituzione della precedente, “TerritorioWeb”, che consentiva alle amministrazioni locali l’erogazione diretta dei servizi catastali.

Una presenza non più necessaria

Con l’attivazione definitiva del Sistema Integrato Territorio, nel 2022 l’Agenzia ha di fatto escluso i Poli Catastali dalla possibilità di erogare i servizi in modo diretto e con il successivo sviluppo dei propri servizi di consultazione e gestione online dei dati catastali, la presenza dei Poli Catastali è divenuta non più necessaria, concludendo così l’esperienza sul decentramento.

Da marzo 2022 il Polo Vimercatese ha cercato di mantenere attive le funzioni erogate (rilascio di visure, compilazione dei fogli di osservazione e volture con successivo invio all’Agenzia) ma la mancanza di tempi certi da parte di quest’ultima nell’evadere le pratiche, il servizio all’utenza non è stato più ritenuto adeguato e ha comportato una riduzione progressiva delle operazioni erogate.

Come fare dall'1 aprile

Con la fine di marzo 2023 scade il contratto per la gestione del servizio e da qui la decisione di chiudere definitivamente lo sportello.

Collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate-Territorio è possibile ottenere i seguenti servizi:

- richiedere la visura e la planimetria per gli immobili di cui il richiedente è titolare tramite il servizio “consultazione personale” (accesso tramite l’utilizzo di SPID - servizio gratuito);

- richiedere la visura per gli immobili di cui il richiedente non è titolare tramite il servizio “visura catastale telematica” (accesso libero – servizio a pagamento tramite PagoPA);

- presentare istanze per la rettifica dei dati catastali tramite il servizio “contact center” (accesso libero – servizio gratuito).

Solo per le pratiche presentate allo sportello e ancora in evasione è possibile inviare una mail di richiesta d’informazione sullo stato della pratica all’indirizzo catastoassociato@comune.vimercate.mb.it, allegando alla richiesta una copia dell’istanza presentata.

(nella foto di copertina l'inaugurazione degli uffici nella sede di via Europa nel 2010)