A fuoco il tetto, evacuate dodici famiglie

L’incendio ha interessato il tetto di un condominio di Bernareggio, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Evacuate dodici famiglie.

In azione

L’allarme e scattato intorno alle 13 di venerdì 1 maggio in un condominio di tre piani di via Leonardo da Vinci a Bernareggio dove era divampato un incendio sul tetto. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Monza e Brianza, Lecco e Milano.

Le fiamme hanno coinvolto circa 200 metri quadrati di tetto. Oltre all’estinzione degli ultimi focolai, i pompieri sono stati impegnati in attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni sono risultate particolarmente complesse a causa della conformazione della copertura e della tipologia dei materiali coinvolti, che hanno favorito la propagazione dell’incendio.

A scopo precauzionale, sono stati evacuati 12 nuclei familiari.

Sul posto sono intervenuti numerosi automezzi, tra cui autopompe serbatoio (APS), autobotti pompa (ABP) e mezzi di elevazione, oltre al funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni, oltre alle Forze dell’Ordine e personale sanitario AREU.