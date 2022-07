A fuoco sterpaglie e capanni agricoli

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco a Giussano per l'incendio di sterpaglie che poi si è propagato ad alcuni capanni

L'incendio di sterpaglie e capanni

L'allarme è scattato nella notta tra mercoledì e giovedì a Giussano in via cascina Nuova. Per causa al momento sconosciute hanno preso fuoco delle sterpaglie che poi si è propagato, coinvolgendo anche alcuni capanni ad uso agricolo. Sul posto sono stati inviati l'autopompa e il modulo boschivo del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Seregno e l'autobotte del distaccamento di Carate che hanno provveduto a spegnere le fiamme