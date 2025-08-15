Pubblicato:
All'alba
A fuoco un camion in un cantiere
L'intervento dei Vigili del fuoco in un'area nei pressi della stazione di Besana per l'incendio di in camion
Intervento dei Vigili del fuoco all'alba di Ferragosto a Besana Brianza per l'incendio di in camion
Il rogo
Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha interessato un camion all’interno di un cantiere situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria, in via Ferrario a Besana Brianza.
Sul posto sono intervenuti l'Aps (Auto Pompa Serbatoio) di Carate Brianza e di Seregno e l'Apb (Auto Botte Pompa) di Lissone, oltre che le forze dell’ordine.
Non risultano persone ferite.
L’intervento ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.