All'alba

A fuoco un camion in un cantiere

L'intervento dei Vigili del fuoco in un'area nei pressi della stazione di Besana per l'incendio di in camion

Besana in Brianza
Pubblicato:

Intervento dei Vigili del fuoco all'alba di Ferragosto a Besana Brianza per l'incendio di in camion

Il rogo

Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incendio che ha interessato un camion all’interno di un cantiere situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria, in via Ferrario a Besana Brianza.

Sul posto sono intervenuti l'Aps (Auto Pompa Serbatoio) di Carate Brianza e di Seregno e l'Apb (Auto Botte Pompa) di  Lissone, oltre che le forze dell’ordine.

Non risultano persone ferite.

L’intervento ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

