I dati parlano chiaro. L’Italia è un Paese a medio rischio per quanto riguarda le patologie cardiovascolari: sono 400.000 i pazienti che ogni anno presentano problemi di carattere cardiovascolare, ma è un dato assolutamente sottostimato.

Secondo uno studio condotto qualche anno fa dall'Istituto Superiore di Sanità con l'Associazione nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri infatti le malattie cardiache e l'ipertensione arteriosa - nella fascia d'età fra i 35 e i 75 anni, colpiscono in Italia il 51% degli uomini e il 37% delle donne. Se poi si prendono in esame sempre i dati dell’ISS sulle morti per malattie cardiovascolari, si rileva che queste rappresentano il 40% di tutte le morti, con un tasso medio di 148 decessi per 100mila abitanti.

A Giussano si parla di prevenzione cardiovascolare

in questo quadro sicuramente da monitorare con attenzione si inserisce l'iniziativa che si terrà il prossimo 14 settembre a Giussano. L'appuntamento è alle 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune dove si terrà un incontro sulla prevenzione cardiovascolare promosso da Asst Brianza e dalla Casa di Comunità di Giussano. Interverranno il cardiologo Domenico Cuzzucrea, la diabetologa Nicoletta Dozio e la dietista Lidia Colombo.

L’evento fa seguito ad altre analoghe iniziative di cultura e promozione della salute, organizzate nei mesi scorsi dalla Casa di Comunità di Giussano.

Di cosa si parlerà

Nel corso dell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si parlerà dei diversi fattori di rischio della patologia cardiovascolare. Il diabete mellito, ad esempio o il colesterolo alto (la specialista dietista darà, in proposito, suggerimenti nutrizionali e indicazioni per una corretta alimentazione) oppure, ancora, il fumo e l’ipertensione.

Grazie al progetto di Telemedicina oltre 50 malati seguiti a casa

Infine Asst Brianza ricorda che presso la Casa di Comunità di Giussano c’è in campo un progetto di Telemedicina, rivolto ai soggetti fragili e cronici che hanno una patologia cardiaca o che vivono problematiche aritmologiche. I pazienti in carico vengono dotati di elettrocardiografi facili e semplici da usare con una struttura di ultima generazione in grado di configurare una elettrocardiografia completa. Settimanalmente il paziente registra il proprio ecg e lo trasmette all’ospedale. Il documento viene poi refertato in tempo reale dal cardiologo. Oltre una cinquantina i malati seguiti.