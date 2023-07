A Yara Gubiani la fascia di Miss Sportiva. La 58enne di Varedo, veterana del concorso Miss Mamma Italiana, ha vinto le selezioni e ora parteciperà alle pre finali

Fascia di Miss Mamma Italia Evergreen Sportiva

Ennesima fascia di miss per Yara Gubiani. Nella selezione a Pardossi, frazione di Pontedera, in Toscana, la 58enne di Varedo (che da due anni si è trasferita a Cesano Maderno), ha conquistato il titolo di "Miss Mamma Italiana Evergreen Sportiva".

A settembre le pre finali

Insieme alle altre premiate, Gubiani si è aggiudicata il pass di accesso per le pre finali nazionali di "Miss Mamma Italiana 2023", in programma dal 7 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola. Oltre a sfilare in abito elegante, la varedese ha conquistato la giuria con la prova di abilità: una performance ispirata a catwoman.

Ha già collezionato 12 fasce

La 58enne è una veterana del concorso nazionale di bellezza e simpatia, ha già partecipato a diverse edizioni conquistando complessivamente una dozzina di fasce. Dopo aver gareggiato nella categoria Gold (dai 46 ai 55 anni) è poi passata tra le Evergreen (dai 56 anni a salire).

Passione per la moda e il fitness

Di origini friulane e portoghesi, Yara vive in Italia dal 1991, è casalinga e ha un figlio di 19 anni, Davide. La Miss nutre una profonda passione per il fitness e per la moda, che da tempo ormai la porta a collezionare riconoscimenti in tutta Italia. La prima volta ha sfilato per un negozio di Varedo che aveva bisogno di una modella alta per gli abiti lunghi e da lì non si è più fermata.

"Siamo lì per divertirci"

Poi è arrivato il concorso di Miss Mamma.

"Non è la prima volta che partecipo ma per me è sempre un’emozione - ha ammesso Iara - mi piace molto come ambiente perché si fanno nuove amicizie e tra noi concorrenti non c’è mai invidia e competizione, siamo lì per divertirci. Con alcune mamme ho instaurato un bel rapporto di amicizia e continuiamo a frequentarci anche a distanza di anni".

A fine mese si vola in Spagna

Mentre continua l’avventura di Miss, per Gubiani ci sono in programma altri importanti appuntamenti: a fine agosto rappresenterà l’Italia al concorso The best model of Europe che si svolgerà a Lloret de Mar, in Spagna.