A "Il Girasole" tante iniziative durante il mese di aprile

Ad aprile iniziative, progetti e momenti di aggregazione da vivere insieme e con gioia al centro ricreativo di Desio "Il Girasole".

I tradizionali appuntamenti del centro

Ad aprile iniziative, progetti e momenti di aggregazione da vivere insieme e con gioia al centro ricreativo di Desio "Il Girasole". Come tutti i mesi i frequentatori del centro di via San Pietro 14 potranno trascorrere dei meravigliosi pomeriggi in compagnia cimentandosi al lunedì nei laboratori creativi e al giovedì con i laboratori artistici. Potranno inoltre tenersi in forma e passeggiare allegramente tutti i mercoledì grazie al gruppo di cammino. Al venerdì invece il pomeriggio sarà dedicato al ballo e alla musica dal vivo, uno degli appuntamenti più amati. "Il Girasole" infatti è un vero e proprio punto di riferimento per gli anziani di Desio grazie anche alle numerose attività che vengono organizzate al suo interno:

"Qui al Girasole lavoriamo molto bene, siamo un bel gruppo – ha affermato la presidente, Patrizia Destro – Sono molto felice della mia riconferma in qualità di presidente del centro, non mi aspettavo di ricevere così tanti voti".

La Pasqua de "Il Girasole"

In previsione della Pasqua, i Missionari Saveriani martedì hanno visitato il centro "Il Girasole" per la benedizione e per un momento di riflessione riguardo a questa importante festività. Le signore del centro hanno preparato dei sacchetti di uova di cioccolato che sono stati distribuiti ai presenti. Venerdì, 7 aprile, invece, in programma gli auguri pasquali.