A Il Parco di Carate Brianza una festa con 204 candeline

A Il Parco di Carate Brianza due compleanni speciali con... 204 candeline da spegnere.

Compleanni speciali a Carate

Oggi pomeriggio, giovedì 13 aprile, alla residenza «Il Parco» di viale Garibaldi il Cda guidato dall’avvocato Roberto Longoni, vicepresidente di Bcc Carate e il sindaco Luca Veggian, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno festeggiato due ospiti ultracentenarie. Una festa unica per brindare all’ennesimo traguardo di longevità in città dove donne e uomini che hanno raggiunto il secolo di vita iniziano davvero a raggiungere numeri da record.

La più anziana della coppia di festeggiate è Adele Motta, conosciuta al rione del Loghetto come la «calzulara» per via della bottega di riparazioni di scarpe che il marito aveva aperto nel quartiere e che martedì 11 aprile ha spento 103 candeline.

Domenica scorsa 9 aprile era toccato invece ad Annita Longoni, classe 1922, che ha festeggiato invece 101 anni. La caratese, devotissima alla Madonna di san Bernardo e cresciuta nella Curt di Scott, ha lavorato una vita alla ex «Rossi e Meregalli» fino alla pensione.

Con loro al personale e alle animatrici, c'erano tantissimi ospiti della rsa riuniti nel salone al seminterrato della struttura per applaudire e cantare i "tanti auguri" alle due festeggiate.

Brindisi con il sindaco

Al termine della festa il taglio della torta con il primo cittadino e il brindisi con i due figli delle ultracentenarie: Luigi Limonta, volto noto della Protezione civile e Arnaldo Cesana, bancario per 40 anni, attualmente pensionato e consigliere della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza.