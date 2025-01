A Lentate Epifania fa rima con... Pasqualotto

A Lentate sul Seveso Epifania fa rima con «Pasqualotto», il tipico dolce preparato da oltre un secolo dalla famiglia Cappelletti-Grassi del panificio «Bice» di Cimnago, recentemente insignito del prestigioso riconoscimento di "Attività storica" da Regione Lombardia.

Il Pasqualotto della Bice

Come da tradizione, anche quest’anno alla vigilia del 6 gennaio in via San Michele del Carso sono stati sfornati circa 600 deliziosi Pasqualotti, seguendo la ricetta ideata nel lontano 1922 da nonno Marino, pronti da gustare il giorno successivo. Un Pasqualotto gigante è stato donato, come ormai da tanti anni, ai soccorritori del Comitato locale della Croce Rossa in servizio anche nel giorno di festa.

Un dolce che conquista anche Novedrate

Questo dolce dalle origini antiche è entrato a far parte della storia e delle tradizioni di Lentate, diventando un elemento importante del suo patrimonio culturale. Ma ad apprezzarlo non sono solo i lentatesi: anche molti cittadini provenienti da Comuni limitrofi si affrettano a ordinarlo nei giorni precedenti l’Epifania. Tra i fan del Pasqualotto c’è anche il sindaco di Novedrate, Serafino Grassi.