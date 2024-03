A Lentate jeans colorati per "La primavera dell'inclusione"

Jeans colorati per celebrare l’arrivo della primavera e promuovere l’inclusione. Oggi, giovedì 21 marzo 2024, il Comune di Lentate sul Seveso ha organizzato l’evento «La primavera dell’inclusione»: nelle piazze del centro e delle frazioni saranno esposti 12 jeans decorati dai ragazzi disabili di Facciavista di Monza, Oasi di Birago e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Da Vinci, nell’ambito del progetto d’inclusione promosso dal noto artista Roberto Spadea, che fa parte dell’associazione Streetartpiu di Monza.

L'iniziativa è stata presentata stamattina nella suggestiva cornice dell'oratorio di Santo Stefano, dove sono stati esposti i dodici jeans, delle vere e proprie opere d'arte, alla presenza del sindaco Laura Ferrari, del vicesindaco Marco Boffi, dell'assessore alle Pari opportunità Barbara Russo, dell'assessore all'Istruzione Domenico Pansera e dell'assessore al Decoro urbano Andrea Pegoraro, della dirigente scolastica Tolomea Rubino, che ha accompagnato i ragazzi delle medie, del presidente dell'Oasi di Birago, Lorenzo Cassina e della vicepresidente di Facciavista, Melissa La Scala.

"Sono orgogliosa di questa iniziativa, che nasce da un progetto di Spadea, il noto contemporary artist che ho conosciuto in occasione del suo precedente evento a Monza, nel 2019, quando in piazza erano stati esposti 30 jeans decorati dai ragazzi autistici dell'associazione Facciavista - ha esordito l'assessore Russo - Noi abbiamo deciso di coinvolgere Facciavista, ma anche i ragazzi disabili della cooperativa Oasi di Birago e gli studenti della scuola media Da Vinci. Un progetto per sensibilizzare sulla bellezza della diversità, che ha tante sfumature, così come i colori con cui gli artisti hanno decorato i jeans. Come Amministrazione siamo molto sensibili alla cultura del rispetto, io dico sempre sì alle diversità, no alle disuguaglianze".