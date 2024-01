A Lentate la pioggia (e le lamentele) non spengono il falò di Sant'Antonio

Italiana - Comitato di Lentate sul Seveso

"Una lunga giornata lavorativa che si chiude con l’ultima e-mail che per dovere istituzionale leggo, questa volta davvero con rammarico - ha scritto sui social - Un coprenese scrive all’Ufficio Cultura per conoscenza e a Croce Rossa in relazione al falò in programma domani sera, per la tradizionale festa di Sant’Antonio, precisando che sarà fonte di sicuro disagio per i residenti del posto. Per me la tradizione, questa tradizione, è un bene culturale immateriale con contenuto materiale, che pertanto va tutelato".